محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يكون من الصعب التوقف عن تناول السكر، ولكن التخلي عنه تماما من نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، ماذا يحدث لجسمك وعقلك عندما تتوقف عن تناول السكر، كما أوضح موقعا "insider" و"thehealthy".

1- تغير المزاج:

يُفرز السكر هرمونات الشعور بالسعادة وهو الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وبمعنى آخر، كلما زادت الكمية شعرت بتحسن على الأقل مؤقتًا.

لذا عندما تتوقف عن تناوله تمامًا، فإن جسمك يمر بالانسحاب، وهذا ليس ممتعًا لجسمك أو دماغك، وعندما تبدأ في التقليل، يبدأ الجسم في الشعور بالغضب أو الانفعال، خاصة في الأيام الأولى، بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص يعانون من التعب أو الصداع أو حتى الشعور بالحزن أو الاكتئاب.

2-نضارة البشرة:

هناك أنواع معينة من الأطعمة التي قد تسبب حب الشباب؛ من بينها السكريات المصنعة، كما أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر (مثل قطع الحلوى، والكعك، والبسكويت، وما إلى ذلك) يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفرط في الأنسولين، ما يؤدي بدوره إلى حدوث التهاب في الجلد، ونتيجة لذلك، تتلف المرونة والكولاجين ما يجعل بشرتك تبدو تالفة، وقد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وترهل الجلد وحب الشباب والوردية.

لذا التقليل تناول السكر سيؤدي إلى عكس ذلك تمامًا، ويساعد في تحسين بشرتك عن طريق تقوية الإيلاستين والكولاجين وتقليل مستوى الالتهاب الموجود في بشرتك.

3- تحسين الجودة العامة لنومك على المدى الطويل:

التخلص من السكر لن يحل مشاكل نومك بين عشية وضحاها، ولكن في غضون أسابيع قليلة ستلاحظ أنك تنام في نوم أعمق، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المكررة تقلل من درجة نوم الموجة البطيئة (SWS)، والنوم الترميمي الذي يعزز الذكريات والمعلومات المكتسبة طوال اليوم، ونوم حركة العين السريعة (REM) ، وهي مرحلة الحلم، ولكن يقلل تناول كميات أقل من السكر من عدد المرات التي تستيقظ فيها أثناء الليل، ويحسن نوعية نومك بشكل عام.

4-قد تفقد الوزن:

يمكن أن يساهم تناول كمية زائدة من السكر في زيادة الوزن، وعندما تقلل السكر أو تتخلص منه، فإن تخزين الدهون سينخفضببطء، وستفقد بعض الوزن.

5-قد تشعر بسعادة أكبر:

تقول ميغان جيلمور، استشارية التغذية المعتمدة في مدينة كانساس سيتي، كانساس: "السكر يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن، ما يؤثر على وظائف المخ، ولكن عندما تتوقف عن تناوله، قد تشعر أن الالتهاب يزول وتتحسن حالتك المزاجية وبالتالي تشعر بسعادة أكبر.

6-قد تقل الإصابة بنزلات البرد:

السكر يساهم في الالتهابات المزمنة، ما يقلل من قدرة جهاز المناعة لدينا على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن عندما نتوقف عن تناوله من المحتمل أن تقل الإصابة بنزلات البرد، وقد يساعد أيضًا في تقليل أعراض الحساسية والربو لديك.

7-ستقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

يمنح الإقلاع عن تناول السكر أجهزة التخلص من السموم الطبيعية في الجسم فرصة للقيام بعملها.

وفي أول ساعتين بدون سكر، سيبدأ البنكرياس في إنتاج كمية أقل من الأنسولين وسيبدأ الكبد أيضًا في اللحاق بمعالجة السموم المخزنة.

8-قد تعيش مدة أطول:

عندما يرتفع مستوى الجلوكوز بعد تناول الأطعمة السكرية، يزداد الأنسولين لدينا لتعويض ذلك، وهذا ينشط جزءًا من نظامنا العصبي ما يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، كما هو الحال بالنسبة لمرض السكري من النوع 2 والسمنة، وكلاهما مرتبط باستهلاك السكر المفرط، ويزيد السكر أيضًا من الدهون غير الصحية في الدم والتي تسمى الدهون الثلاثية في الدم، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي دراسة أجريت عام 2014 ، نُشرت في JAMA Internal Medicine ، كان أولئك الذين تناولوا السكر المضاف أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بنظرائهم الذين استهلكوا كميات أقل.