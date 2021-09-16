مش بس كورونا.. 9 نصائح مهمة لتجنب المخاطر الصحية مع عودة المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

يستعد الأهالي والطلاب لاستقبال عام دراسي جديد، يشهد العودة إلى المدرسة من جديد، بعد فترة من الدراسة عن بُعد، اتباعا للإجراءات التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أنهى حياة أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم، لكن ما تزال المخاوف تسيطر على الأمهات من الوباء، الذي طال الأهل والأصدقاء، إذ يتمنين زواله نهائيا، وعودة الحياة لطبيعتها، قبل ذهاب أطفالهن إلى المدارس مجددا.

نصائح مهمة قبل العودة للمدارس

وجه الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، مجموعة من النصائح المهمة للأمهات والطلاب مع استقبال العام الدراسي الجديد:

1- مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، لحماية الأطفال من كورونا، وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي المعدية.

2- ضرورة الحرص على تقليم أظافر الأولاد والبنات بصفة أسبوعية، إذ أن تركها طويلة يسبب العديد من المشاكل الصحية والجلدية، ويضر سلامة الأظافر نفسها، مع ضرورة متابعة حالة الأظافر، وأي تغير في لونها.

3- الحرص على غسل اليدين والوجه بالماء والصابون، وخلع الملابس وغسلها والاستحمام يوميا، بعد العودة مباشرة من المدرسة، بصابون الجلسرين، وممنوع الصابون المطهر بكل أنواعه.

4- خلع الأحذية والجوارب عند باب المنزل، وعدم الدخول بها إلى الصالات والغرف.

5- الحرص علي تهوية القدمين وتجفيفهم، وعدم السير حفاه في المنزل.

6- ضرورة الفحص الأسبوعي والدوري لشعر الأطفال على مدار العام الدراسي، للتأكد من عدم إصابته باي حشرات.

7- يفضل دائما إعطاء الأولاد والبنات صندوق صغير أو كيس به زجاجة مياه متوسطة، وسندوتشات محضرة في المنزل، وقطع فاكهة من التي يفضلونها، بدلا من تناول أي مأكولات خارج المنزل، سواء من زملائهم أو من أي مكان آخر.

8- عند تعرض أبنائكم لأي وعكة صحية، لا تجتهدوا ولا تعتمدوا على خبراتكم وخبرات أصدقائكم في علاجهم، حتى لو كانت مشكلة جلدية ترونها بسيطة، فكم من مشاكل صغيرة أهملناها فتحولت لمشاكل كبيرة.

9- تذكروا أن الجمعة يوم إجازة وراحة للأطفال، وفرصة مهمة لتجتمع الأسرة معا، فاسمعوا لأبنائكم واقتربوا منهم ومن مشاعرهم واحتضنوهم بحنان وترفقوا بهم، ولامانع من اصطحابهم لأي مكان خارج المنزل للنزهة في الهواء الطلق والشمس، والبعد عن جو الدراسة والمنزل.