التحرش بفتاة طنجة.. القصة الكاملة للواقعة المشينة في شوارع المغرب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة جديدة مشينة شهدتها المغرب، تصنف ضمن جرائم العنف ضد المرأة، حيث تعرضت إحدى الفتيات للتحرش في الشارع، في وضح النهار بـالمغرب، لتتسبب تلك الواقعة في إحداث موجة من الغضب العارم من قبل المدافعين عن حقوق المرأة والإنسان، معلنين استنكارهم «التحرش بفتاة بطنجة».

تفاصيل التحرش بفتاة في شوارع طنجة

وثق مقطع فيديو مصور، لحظة تحرش شاب بفتاة في شوارع مدينة طنجة بالمغرب، في وضح النهار، وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مزلزلا الرأي العام في المغرب، وسط مطالبات بضرورة القضاء على ظاهرة التحرش بالفتيات، وحمياتهن من الرجال المرضى بالتحرش.

وأظهر الفيديو، تقدم شاب نحو فتاة كانت تسير بجانب شاب آخر، ورفع عنها ملابسها، وتحرش بها في الشارع، بينما وثق زميله لحظة التحرش بالفتاة وهو يضحك، ونشر الفيديو على الإنترنت، وكان الغرض منه الدعابة، مثل الفيديوهات الأجنبية التي يجري نشرها عبر الإنترنت.

تبرير المتحرش بفتاة طنجة

بعد الواقعة وانتشار الفيديو على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، خرج المراهق المتهم بالتحرش بفتاة طنجة، في فيديو مدته عدة ثواني فقط، يبرر فعل التحرش، قائلا إن هناك أشخاصا دسوا له مخدر في العصير، وأنه لم يكن في حالته الطبيعية، ولو كان واعيا، لما تجرأ على التحرش بالفتاة العشرينية في الشارع في وضح النهار، وطلب الشاب من رواد مواع السوشيال ميديا، الكف عن نشر الفيديو.

تحرك أمني بعد فيديو التحرش بطنجة

استجابت مصالح الأمن بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو التحرش، ليتبين في التحريات، أن الفتاة التى جرى التحرش بها، لم تحرر محضرا، في حين أسفرت عمليات التحقيق عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، والقبض على المشتبه بمشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوثيقها في شريط مصور، ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وألقت الشرطة المغربية، اليوم، على المشتبه به الرئيسي في عملية التحرش، وفقا لبيان المديرية العامة للأمن الوطني المغربي: «تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية»، وتقرر حبس 4 أشخاص احتياطيا، يشتبه في تورطهم بالتحرش، بحسب «روسيا اليوم».