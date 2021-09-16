ميكس ألوان وأقمشة.. أحدث صيحات خريف 2021 للرجال (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال فصل الخريف، الذي يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حتى قدوم فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم، لذلك أطلقت العديد من ماركات الأزياء العالمية الشهيرة، خطوط جديدة من تصميمات الملابس الخريفية والشتوية للرجال، تتناسب مع جميع الأذواق.

تصميمات مختلفة

تميزت التصميمات الخريفية والشتوية المقدمة، من بعض دور الأزياء الشهيرة كـ«Hermès»، و«DIOR»، بالأشكال الفريدة والتنوع، الذي تناسب مع جميع الأذواق، ما بين العصرية والكلاسيكية، حسبما عرض موقع «mensjournal».

وصُممت بعض الملابس بمزيج من الميل للفخامة والرقي واللمسات الرياضية والعصرية البسيطة، ليتم تقديم شكلًا جذابًا ومميزًا في النهاية.

وتنوعت ألوان الأزياء الجديدة، في التصميم الواحد، ما بين الداكنة والفاتحة، ما أعطاها شكلًا فريدًا من نوعه.

ألوان متداخلة

شملت بعض التصميمات تواجد بعض الألوان المتداخلة مع بعضها البعض، بصورة تبدو غير متناسقة، لكنها تميزت في شكلها العام بنهاية المطاف.

الجينز والكلاسيك

جاء أحد التصميمات بشكل لافت، بعد دمج كل من الجينز والتصميم الكلاسيكي الفريد من نوعه في تصميم سترة واحدة، وكذلك بنطالها الذي جاء من الجينز أيضًا، ما ميزها عن غيرها من القطع الأخرى المعروضة.

البيج الكلاسيكي

إذا كنت تبحث عن إطلالة كلاسيكية، مختلفة ومتميزة، نقدم لك جاكيت من تصميم شركة الأزياء العالمية، «توم فورد»، المصمم من قماش السويد الفاخر بلون البيج، بقصّة بسيطة وضيّقة نسبيّا، مع السحابات البارزة باللون الفضي.

وقال داميان بول، أحد مصممي الأزياء الخريفية والشتوية الجديدة: «لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في نسب تقديم القطع التي تتحدث عن الحرفية، مع التصنيع الملموس في الألوان والمطبوعات الزاهية، كي تتناسب مع عملائنا وأذواقهم المختلفة حول العالم، كما جاءت التصميمات الجديدة للتعبير عن احتياجات الرجل المتباينة».