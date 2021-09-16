تحرش وقتل وانتحار.. 3 حكايات صادمة للفتيات في المولات (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل نحو 6 سنوات، ظهرت أول واقعة تحمل اسم «فتاة المول»، تعرضت ضحيتها للتحرش والصفع العلني في منطقة مصر الجديدة، ما أثار غضب الرأي العام وقتها، مع تدوال فيديو يرصد لحظات الاعتداء عليها، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بمرور الأيام، تعددت حكايات فتيات المول، وتنوعت تفاصيلها بين التحرش والقتل والانتحار، آخر تلك الوقائع، كان ليلة أمس، بسقوط فتاة من الطابق العلوي بمول سيتي ستارز.

قصص الفتيات داخل المولات، دائما ما تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعضها نبه الرأي العام، إلى ما تتعرض له الأنثى من عنف سواء متعمد أو غير متعمد، وفيما يلي تفاصيل لأشهر قصص الفتيات من واقع تحقيقات النيابة، والصور والفيديوهات المتداولة.

فتاة المول.. تحرش

في عام 2015، كانت سمية عبيد، ترتدي ملابس كاجوال عادية، في محيط أحد المولات بمنطقة مصر الجديدة، كانت قد خرجته منه قبل لحظات، لتفاجئ بعاطل في الثلاثينيات من عمرها، يتحرش بها ويعتدي عليها بالصفع على وجهها، في مشهد غريب رصدته كاميرات المراقبة، وتدوالته مواقع التواصع الاجتماعي باستنكار كبير للواقعة، ما شجع الفتاة أكثر على عدم السكوت عن حقها، لتقرر رفع قضية على المتهم، الذي حكم عليه بالحبس على إثر تلك الواقعة.

الواقعة الشهيرة، قادت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أروقة المحاكم، بعدما نشرت صورا شخصية للفتاة، إذ قضت محكمة جنح الجيزة، بحبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالسب والقذف في حق «فتاة المول»، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية، وكفالة 15 ألف جنيه، لكنها حصلت على البراءة بعد إلغاء الحكم في الاستئناف.

وعادت قضية «فتاة المول»، للتداول من جديد، بعدما ظهرت بعد سنتين بقطع في وجهها بطول 20 سم، واتهمت فيه هاني البالغ من العمر 38 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001 «اغتصاب»، والقضية 12591 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة «تحرش وتعدى على الفتاة نفسها»، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابتها، وفر هاربا.

فتاة المول.. قتل

قبل عدة أسابيع، اتفقت فتاة تدعى «نورهان»، مع شابين يدعيان «مصطفى»، و«محمد»، على قتل صديقتها «نجلاء» التي تعمل في داخل إحدى العيادات، بأحد المولات الشهيرة في مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وعرفت تلك القصة أيضا بقصة «فتاة المول»، وأثبتت النيابة العامة باستخدام 9 مقاطع فيديو، مقتل الفتاة بغرض السرقة، على يد المتهمين الثلاثة، الذين جرى ضبطهم، وحبسهم على ذمة التحقيقات، إذ أظهرت كاميرات المراقبة بالمول تعرض الفتاة، للقتل باستخدام سلاح أبيض، كانت تحمله المتهمة «نورهان»، وساعدها على القتل المتهمين الآخرين.

فتاة المول.. انتحار

أحدث القصص كانت بطلتها، فتاة مول سيتي ستارز، التي هزت واقعتها مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بدأ الرواد يتداولون قصة سقوط فتاة شابة من الدور السادس في المول الشهير بالقاهرة، ما أدى إلى وفاتها بعد فشل كل محاولات إنقاذها من قبل الموجودين في المول.

وعلى الرغم من حضور الإسعاف إلى موقع الحادث، إلا أن الفتاة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، وبدأ الجدل حول سبب الوفاة، وما إذا كان انتحار أو اختلال في التوازن، في الوقت الذي أشار فيه مدونون، إلى أن الفتاة شوهدت تبكي خلال تواجدها في المول، بينما روى آخرين أنهم شاهدوها تسقط في حالة استسلام دون إطلاق أي صوت صراخ، فيما تبحث النيابة عن السبب الحقيقي وراء سقوطها.