الامارات | انتحار فتاة في أشهر مراكز تسوق القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار فتاة في أشهر مراكز تسوق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أحد مراكز التسوق في العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس، حادثا مروعا لانتحار شابة رمت نفسها من الأدوار العليا الداخلية لاحد مراكز التسوق الشهيرة، ولفظت الشابة انفاسها الاخيرة رغم محاولات انقاذها.

وأشارت التقارير الامنية الاولية بحسب صحيفة«المصري اليوم» أن «مول سيتي ستارز نصر» في القاهرة، شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد المكان بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المركز لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.

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