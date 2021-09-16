الامارات | محامي سمكرية "البني آدمين" في مصر يكشف مفاجأة: معها تصريح بممارسة المساج والتدليك

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي سمكرية "البني آدمين" في مصر يكشف مفاجأة: معها تصريح بممارسة المساج والتدليك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولاء وسمكري البني آدمين "يوسف خيري" كانا شريكين لعدة سنوات قبل أن تنفض شراكتهما قبل حوالي 5 أشهر فقط!

وبعد أن ضجت بأخبارها مواقع التواصل، انتشرت تساؤلات حول أسباب إخلاء سبيل"ولاء محمد" المعروفة بـ "سمكرية البني آدمين" في مصر بعد يومين فقط من ضبطها، رغم اعترافها بمزاولة مهنة على خلاف المؤهل الدراسي.

وتم ضبط ولاء، والحاصلة على دبلوم تجارة ولم تتخرج في أي كلية طبية، بعد أيام من ضبط "سمكري البني آدمين"، والذي انتشرت له فيديوهات لعلاج المشاهير على مواقع التواصل، وتجاوز عدد متابعيه المليونين على موقع"تيك توك"، ليواجه بعدها العديد من الاتهامات.

وفي لقاء مع "العربية.نت"، فجر "سامح أبو ضيف" محامي "ولاء محمد" المفاجأة، حيث أكد أن ولاء وسمكري البني آدمين "يوسف خيري" كانا شريكين لعدة سنوات قبل أن تنفض شراكتهما قبل حوالي 5 أشهر فقط!

ويبدو أن خلافات "سمكرية البني آدمين" لم تفرق بينهما طويلا، حيث عادا لمواجهة ذات التهم أمام النيابة والتي تضمنت ممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون مؤهل، وإنشاء مركز طبي بدون ترخيص قبل أن تخلي النيابة سبيل "ولاء محمد" بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ونفى محامي المتهمة "للعربية.نت"، التهم الموجهة إلى موكلته، وأكد أن ولاء لم تنفِ حصولها على دبلوم التجارة، وعملها كمُدربة للياقة البدنية في نفس الوقت، وقال إن موكلته حاصلة على التراخيص اللازمة لمقرها الطبي، ولديها "كارنيه"من نقابة المهن الرياضية وتخصصها في اللياقة البدنية منذ أكثر من 15 عاماً!

كما أنها حاصلة أيضا على تصريح من وزارة القوى العاملة بممارسة أعمال المساج أو التدليك.

ونفى المحامي ممارسة موكلته "سمكرية البني آدمين" للعلاج الطبيعي، وأكد أن ما تقوم به ولاء هو العلاج بـ "الطقطقة" والتي تعتبر - بحسب وصفه - نوعاً من أنواع التدليك وليس العلاج الطبيعي.

وأضاف المحامي أن التهم الموجهة إلى "يوسف خيري" مختلفة حيث من الممكن أن يكون غير حاصل على الشهادات اللازمة لممارسة التدليك أو العلاج الطبيعي أو العلاج "بالطقطقة" وهو ما أدى إلى استمرار حبسه على ذمة القضية، بعكس موكلته التي قدمت للنيابة جميع الأوراق المطلوبة من تراخيص وتصاريح.

وعن ما أثارته المطربة "ساندي" حول إصابتها بسبب جلسة علاج لدى "سمكري البني آدمين" والتي كادت أن تصيبها بشلل رباعي، أفاد المحامي أن الفنانة كانت مصابة بمشكلات في العمود الفقري قبل جلسة العلاج وأن يوسف خيري وموكلته ولاء محمد لا علاقة لهما بهذه الإصابة.

وتتعامل ولاء "سمكرية البني آدمين" مع بعض المشاهير، وتجري لهم جلسات علاج للترويج لمركزها، من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وإيمي عبدالغني، ملكة جمال مصر، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، والفنان رامي وحيد، والمخرج محمود طاحون، والفنان عمرو عبدالعزيز، كما أنها تظهر في القنوات الفضائية والبرامج التلفزيونية كمدربة لياقة بدنية.



وانتشر الكايروبراكتيك أو "العلاج بالطقطقة" بين أوساط الشباب والفنانين في مصر والدول العربية مؤخراً كعلاج لآلام الظهر والرقبة رغم تحذير عدد كبير من الأطباء والمتخصصين من خطورته والتي من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالشلل.

كما انتشرت في مصر خلال الآونة الأخيرة ظاهرة ادعاء عدد من غير المؤهلين بقدرتهم على العلاج في التخصصات الطبية المختلفة رغم عدم امتلاكهم شهادات طبية، وافتتاحهم عيادات تعمل "لسنوات" بدون تراخيص أو رقابة حقيقية ما دفع الكثيرين للمطالبة بإحكام الرقابة الدورية على العيادات و المستشفيات المختلفة.

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