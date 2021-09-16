لا تأكل قبل مرور 45 دقيقة.. تأثير مذهل لشرب الماء على الريق لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لتناول الماء على معدة فارغة فور الاستيقاظ كل صباح، نتائج إيجابية غير متوقعة على صحتنا وبشرتنا وشعرنا، نعرضها لكم، وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1-الشعور بمزيد من الانتعاش والصحة:

بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح، ستشعر أنك أخف وزنا، ويزيل الجسم السموم بسهولة أكبر.

2-تحسن التمثيل الغذائي:

تجعل هذه العادة حياتك أفضل ولن تشعر بالجوع كل ساعة، وستختفي الحاجة إلى تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، وسيصبح لديك المزيد من الطاقة.

3-إنقاص الوزن:

بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لن يعد هضمك بطيئًا وثقيلًا، وسيحفز الكثير من الطاقة عندك.

4-يحافظ على الحموضة المعوية:

المعاناة بسبب عسر الهضم والارتجاع الحمضي ستنتهي بعد أن تبدأ في شرب الماء كل صباح، وستختفي هذه المشكلة بعد كل وجبة.

5- تحسين مظهر البشرة:

تأخر تلك العادة من ظهور التجاعيد بشكل كبير، وتعمل على نضارة وصفاء البشرة.

6-جعل مظهر الشعر صحي:

لن يؤد شرب الماء إلى نمو شعر صحي فحسب، بل يجعله يبدو لامعًا بشكل لا يصدق.

7- منع الإصابة بعدوى في المسالك البولية:

حلت معالجة المياه هذه المشكلة بشكل أفضل من دون أي مضادات حيوية، ولن تنزعج من أي إحساس مؤلم بـ"الحرق".

8- تقليل نزلات البرد:

شيء بسيط مثل شرب الماء على معدة فارغة يساعد في التخفيف من الأمراض دون الحاجة إلى الأدوية، وذلك عن طريق تقوية جهاز المناعة.

كيف تحصل على أقصى استفادة؟

اتبع هذه الطريقة للشعور بالنشاط طوال اليوم:

اشرب أربعة أكواب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، وقبل تنظيف أسنانك، وعلى معدة فارغة.

إذا وجدت صعوبة في البدء بأربعة أكواب، فابدأ بكوب واحد وزد الكمية تدريجيًا.

لا تأكل أي شيء لمدة 45 دقيقة المقبلة

وبعدها يمكنك أن تأكل وتشرب كالمعتاد.

متى يمكن توقع النتائج؟

مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم: مهلة 30 يومًا.

مرضى الإمساك والتهاب المعدة: مهلة 10 أيام.

مرضى السل: مهلة 90 يومًا.