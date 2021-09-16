دلعي أطفالك.. طريقة عمل صينية البطاطس في المنزل: بالجبن والبشاميل والفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البطاطس من المأكولات المستحبة لدى الكثير، خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ يمكن عملها بأكثر من وصفة وطريقة، ودمج مكونات أخرى معها، مثل: الفراخ والجبن والبشاميل.

ويُقدم «هن» للأمهات في المنازل، طريقة عمل صينية البطاطس على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

صينية البطاطس بالفراخ

مقادير عمل صينية البطاطس بالفراخ

- دجاجة قطع.

- بطاطس.

- عصير طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- بهارات.

- سمنة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

- اخلطى البطاطس والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود.

- تبلى قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود وشوحيها فى السمنة على النار.

- ضيفى قطع الدجاج على البطاطس فى الصينية، ثم ضيفى عصير الطماطم ليغلى فى نفس طاسة الدجاج.

- ضيفى عصير الطماطم على خليط الدجاج والبطاطس فى الصينية، ثم ادخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج، ثم قدميها.

صينية البطاطس بالجبنة البيضاء

مقادير عمل صينية بطاطس بالجبن البيضاء

- كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة.

- زعتر جاف.

- فلفل رومي.

- ثوم.

- 3 بيضات.

- خل.

- كمون.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- جبنة بيضاء.

- جبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالجبن البيضاء

- يشوح الثوم فى الزيت على النار، ويضاف له الفلفل الرومى والكمون والخل والملح والفلفل الأسود.

- تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع البيض، ثم يضاف الخليط لخليط البطاطس.

- يضاف الزعتر ويقلب الخليط مع الجبنة البيضاء، ويوضع الخليط في صينية.

- ترش الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم توضع بالفرن حتى تمام النضج وتقدم.

صينية بطاطس بالجبنة الفيتا

مقادير عمل بطاطس بالجبنة الفيتا

- بطاطس مسلوقة.

- زبدة.

- بيض

- لبن.

- جبنة فيتا.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون ناعم.

طريقة تحضير بطاطس بالجبنة الفيتا

- تخلط بطاطس وزبدة وجبنة فيتا جرين لاند، وتتبل بملح وفلفل وكمون.

- يضاف لبن، ثم تفرد فى صينية توضع البيض على الوجه.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج.

بطاطس محشية بالبشاميل

مكونات بطاطس محشية بالبشاميل

بطاطس مقورة.

لحمة مفرومة.

بصل.

ثوم.

بهارات لحمة.

جوزة الطيب.

زعتر.

دقيق.

زبدة.

لبن.

جبنة موتزاريلا.

طريقة عمل بطاطس محشية بالبشاميل

- عصجي اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبهارات، على نار هادئة.

- جهزي البشاميل بالطريقة التقليدية، مستخدمة الدقيق مع الزبدة واللبن، ثم الكريمة والملح والفلفل وجوزة الطيب.

- ضيفي الجبن مع البشاميل.

- شوحي البطاطس مع الزعتر والبهارات.

- احشي البطاطس باللحم، ثم ترص، ثم يضاف البشاميل بصوص الجبن على الوجه.

- تدخل الفرن حتى تمام النضج.