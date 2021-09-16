خلافات زوجة حمدي النقاز عرض مستمر.. تشاجرت مع أهلاوية وهاجمت زوجة المثلوثي: بعشق أسلوبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إعلان عودة النجم التونسي حمدي النقاز مُجددًا للقلعة البيضاء، وبات الهجوم كبيرا من قِبل الجماهير، وربما من لاعبي الفريق، على قرار عودة اللاعب الذي ترك النادي رغم حاجته له، إلى أن عاد إليه مرة أخرى.

انتقادات أشبه بالحرب الباردة، لم يرد عليها «النقاز» لكن ترك الراية كعادته لزوجته «ميرفا» التي تدافع عنه بشتى الطرق، بل تدخل في مناوشات مع الجماهير وزوجات اللاعبين من أجله.

ولعل أبرز تلك الخلافات، كان ردها الأخير على زوجة حمزة المثلوثي، ظهير أيمن نادي الزمالك، الذي يلعب بنفس مركز «النقاز» بعد أن بات مركزه مُهددًا بقدوم الأخير.

ويرصد «هُن» في السطور التالية خلافات زوجة النقاز المستمرة.

خلاف «أون لاين» مع زوجة المثلوثي

عبر حساباتهما على تطبيق «إنستجرام»، باتت كل واحدة تُلقي بالاتهامات على الأخرى، وبدأت الحكاية من زوجة حمزة المثلوثي، التي دونت عبر حسابها قائلة: «الرخيص يفضل رخيص»، لترد ميرفا زوجة اللاعب حمدي النقاز، برسالة هي الأخرى عبر خاصية «ستوري»: «كم أعشق أسلوبي الذي يجعلهم يقرأون الكلام أكثر من مرة ليتأكدوا أنهم المقصودين»، وفي رسالة أخرى نشرتها أيضًا «هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا الشر من نفوسهم ونفخ ضمائرهم الهزيلة».

سخريتها من مشجعة أهلاوية

خلال الفترة الأولى لحمدي النقاز مع الزمالك، لم تترك «ميرفا» مساحة للدفاع عن زوجها إلا واستغلتها، بل وسخرت من النادي المنافس على حسابه.

ولعل أبرز هذه المرات رسالتها لصديقتها وإحدى مشجعات الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريق ونظيره «جورماهيا» الكيني، في إطار جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ودخلت «ميرفا» حينها في صدام مع إحدى مشجعات النادي الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت زوجة اللاعب في رسالة مصورة، قائلة: «هنوش حبيبتي أنا بنصحك تنامي انهاردة من الساعة 8 لأن الزمالك هيكسب 3».

سخريتها من هزيمة النادي الأهلي

لم تهمل «ميرفا» خلال فترة «النقاز» الأولى في الزمالك، سخرية هزيمة النادي الأهلي بخماسية نظيفة، أمام «صن داونز» في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت زوجة اللاعب حينها مقطع فيديو بصحبة صديقتها الأهلاوية «هنا» وهي تردد لها «بكرة الساعة 5 و5، هنتقابل احنا وصحابنا الخمسة، في الفايف سيزون»، في إشارة منها لنتيجة الأهلي اليوم.

توقيع حمدي النقاز مجددًا للزمالك

وأعلن نادي الزمالك عن انضمام التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي التونسي، لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وذلك في حضور حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه وحسين السيد، عضوي اللجنة، وفاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة القلعة البيضاء.