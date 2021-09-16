بوت الكاوبوي نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل بوت الكاوبوي Cowboy Boots نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تستلهم الغرب الأمريكي المتوحش.

وأوضحت مجلة "Elle" أن بوت الكاوبوي هو بوت يصل طوله إلى الكاحل ويمتاز بنعل سميك وحليات معدنية، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتلألأ هذا الموسم باللون الفضي الميتالك.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت الكاوبوي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن بطبيعة الحال تنسيقه مع سروال جينز ذي لون داكن أو سروال جينز يزدان بمطبوعات جلود الحيوانات مثل مظهر الثعبان.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو بوت الكاوبوي رائعا مع الفساتين ذات الطابع الفلكلوري؛ حيث تخلق هذه التوليفة إطلالة كلاسيكية أصيلة.