ضحايا الصديقة المقربة.. فنانات يكشفن كواليس تعرضهن للخيانة الزوجية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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الخيانة أزمة مفجعة، خاصة إذا جاءت على يد أقرب الأشخاص، وتقع العديد من النساء كضحايا لها، ومنهن بالطبع نجمات الفن، وظهر ذلك على مدار سنوات زواجهن أو ارتباطهن العاطفي، وهو ما كشفن كواليسه خلال العديد من اللقاءات الإعلامية.

شيرين رضا

خلال استضافتها مؤخرًا، ببرنامج بصراحة، مع النجمة يسرا، المعروض عبر شاشة «إم بي سي»، كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل تعرضها للخيانة من قبل، على يد صديقتها المقربة وزوجها، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة.

وقالت «شيرين»: «صاحبتي خانتني مع جوزي، هي كانت صديقتي المقربة، لحد النهاردة مبكلمهاش، اتوجعت جدًا عشان مصدقتش، اتوجعت منها أكتر منه».

دينا الشربيني

وخلال استضافتها قبل أعوام قليلة، في برنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل تعرضها للخيانة على يد خطيبها وصديقتها المقربة أيضًا، بعد أن شاهدتهما سويًا، وتأكدت من خيانتهما لها.

وخلال اللقاء، قالت «دينا»: «تعرضت للخيانة من خطيبي وصديقتي، في الأول مكنتش مصدقة لحد ما اتأكدت، سمعت في الأول ومصدقتش وبعدين روحت مكان وشوفتهم مع بعض».

نجوى فؤاد

تعرضت أيضًا الفنانة نجوى فؤاد، للخيانة من أحد أزواجها، مع إحدى صديقاتها المقربات؛ إذ قالت خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات، سهير جودة، ومفيدة شيحة، ومنى عبدالغني: «تعرضت للخيانة والتي كانت أقسى ما وصلت إليه في حياتي، فقد كنت أحبه لدرجة كبيرة، لمدة 8 سنوات، وانتهى بوضع غلط».

سماح أنور

ووقعت أيضًا الفنانة سماح أنور كواحدة من ضحايا الخيانة الزوجية، موضحة خلال استضافتها مع برنامج «it's Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنها أبلغت من قبل بعض الأشخاص بأن زوجها يخونها مع أخرى، موضحة أنها لم تكتشف الخيانة بصورة ملموسة، لكنها شعرت بها، معقبة: «ولاد الحلال كتير وأنا كنت عارفة وأي ست بتبقى عارفة وبتحس وربنا خلقنا بقرون استشعار وبنحس».