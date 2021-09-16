«شغليله أغنية في الحمام».. نصائح تساعد طفلك على مواجهة فيروس كورونا بذكاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

عاد الخوف والقلق يسيطر على الأمهات مُجددًا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بل وتحور الفيروس، لتبدأ أيام الرعب مُجددًا على الأطفال، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وحضورهم إجباريًا للمدارس.

وتبدأ الأمهات في البحث عن الطرق التربوية السليمة التي تساعدهن في تدريب أبنائهن على مواجهة فيروس كورونا، بالنصائح، أو بعض التعليمات التي تساهم في المواجهة.

نصائح تساعد طفلك في مواجهة فيروس كورونا بذكاء

وقدمت سلمى أبواليزيد، الاستشاري النفسي، عدة نصائح للأمهات، من خلال «هن» لمساعدة الأطفال في مواجهة فيروس كورونا بذكاء، والتي جاءت على النحو التالي:

- وضع أساليب لمكافحة العدوى، وعلى رأسها غسل الأيدى من خلال الشرح للأبناء الطريقة الماسبة للنظافة بأسلوب سهل وبسيط، لمدة 20 ثانية للمرة الواحدة: «شغلوا أغنية ليهم في الحمام عشان الملل، وتديهم نشاط».

- متابعة الأخبار الخاصة بكورونا جيدًا، وإبعاد الطفل عن المتابعة حتى لا يزيد لديه الشعور بالخوف والتوتر، أو التشنج العصبي من الأخبار السيئة.

- الرد على أسئلة الطفل الخاصة بالفيروس لكن بإيجاز دون ترهيب، لإشباع فضوله دون أن يصيبه الرعب أو الخوف.

- استخدام فيديوهات الكارتون لنقل أساليب النظافة أو كيفية تناول الطعام والخضار الصحي، من أجل كسب المناعه الجيدة للطفل.

- على الأباء والأمهات تقدير مخاوف أطفالهم، ومحاولة إبعادهم عنها باستخدام بعض الأساليب، مثل مشاركتهما في تنمية مهاراتهم ومواهبهم.

- استخدام تمارين الاسترخاء في أثناء اليوم لتهدئة أعصاب الأطفال، وتطويع سلوكهم للأفضل دائمًا.

لا يوجد تأجيل بسبب الكورونا

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أكد لـ«الوطن» أن الوزارة تنهي بالفعل استعدادتها كافة لبدء العام الدراسي الجديد 2021، يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح المصدر أن الدراسة في موعدها، ولا يوجد أي نية لتأجيلها، في ظل زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا، ودخول مصر في الموجه الرابعة.