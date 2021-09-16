ما أسباب القيء المتكرر لدى الرضيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن القيء المتكرر لدى الرضيع له أسباب عدة، منها تضيق بوابة المعدة، والذي يظهر عادة بين الأسبوع الثالث والثامن من العمر.

وأوضحت الرابطة أن سبب هذا التضيق يرجع إلى زيادة سُمك العضلات عند بوابة المعدة، مشيرة إلى أن علاج هذه المشكلة يتطلب غالبا الخضوع لجراحة؛ حيث يتم تقليل سُمك العضلات.

ومن الأسباب الأخرى للقيء المتكرر لدى الرضيع الإصابة بعدوى أو الارتجاع المريئي.

وإذا تقيأ الطفل، يجب أن يجلس في وضع مستقيم. أما إذا تقيأ الطفل أثناء الاستلقاء، فيجب على الفور بحيث يكون وجهه لأسفل، وذلك للحيلولة دون تعرضه للاختناق بسبب القيء.

وبشكل عام ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الرضيع يعاني من القيء بشكل متكرر، خاصة إذا كان القيء على شكل شلالات، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء القيء وعلاجه في الوقت المناسب.