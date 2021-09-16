ما أسباب تمزق طبلة الأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن تمزق طبلة الأذن له أسباب عدة، أبرزها تنظيف الأذن بأداة حادة أو مدببة بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في الضغط كما هو الحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.

ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن تعرض الأذن لاكتواءات أو حروق أو التعرض لضجيج شديد كما هو الحال عند الانفجارات مثل انطلاق وسائدة هوائية أو تعرض الأذن لضربة شديدة.

وأوضحت الرابطة أن أعراض تمزق طبلة الأذن تتمثل في الشعور بألم شديد في الأذن وتدهور حاسة السمع ووجود دم في الأذن، بالإضافة إلى طنين الأذن والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء.

وينبغي علاج تمزق طبلة الأذن على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه مثل الصمم وشلل الوجه. وعادة ما يشفى تمزق طبلة الأذن في غضون أسابيع قليلة من دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر تصحيحا أو ترميما جراحيا للشفاء.