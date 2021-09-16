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توقعات اﻷبراج اليوم 16-9-2021: طاقة إيجابية لـ القوس وغموض لـ الجدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
أنت بحاجة أن تطمئن نفسك هذه الفترة، لا داعٍ للقلق

برج الثور:
هذه الفترة ستتمكن من جذب اﻷنظار حولك، فأنت شخص مميز

برج الجوزاء:
لديك اليوم طاقة إيجابية، وعندك تقدم في حياتك المهنية

برج السرطان:
اليوم سيكون هادئاً بالنسبة لك، وستتاح لك الكثير من الفرص

برج اﻷسد:
أنت متسامح جداً خاصة تجاه شخص معين في حياتك، حاول أن تغير من نفسك

برج العذراء:
اليوم سيكون لديك اختلاف في الرأي مع أقاربك، فكن هادئاً

برج الميزان:
أنت شخص طموح، حاول أن تسعى وراء أحلامك

برج العقرب:
لديك اليوم بعض المشاكل العاطفية، لا تقلق ستحل اﻷمر

برج القوس:
لديك طاقة إيجابية اليوم، حاول أن تستغلها في شيء مفيد

برج الجدي:
يوجد بعض الغموض في كثير من اﻷمور حولك اليوم

برج الدلو:
أنت تهمل صحتك هذه الفترة، حاول أن تذهب إلى فحص طبي

برج الحوت:
أنت شخص عاطفي وتتأثر بمن حولك، حاول أن توازن بين اﻷمور

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