الامارات | #لايف ستايل.. تنظيف الأذن بأداة حادة قد يتسبب في كارثة

شكرا لقرائتكم خبر عن #لايف ستايل.. تنظيف الأذن بأداة حادة قد يتسبب في كارثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بأن تمزق طبلة الأذن له أسباب عدة، أبرزها تنظيف الأذن بأداة حادة أو مدببة، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في الضغط، كالحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.

ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن تعرض الأذن لاكتواءات أو حروق، أو التعرض لضجيج شديد، كالحال عند الانفجارات، مثل انطلاق وسائدة هوائية، أو تعرض الأذن لضربة شديدة، وأوضحت الرابطة أن أعراض تمزق طبلة الأذن تتمثل في الشعور بألم شديد في الأذن، وتدهور حاسة السمع ووجود دم في الأذن، بالإضافة إلى طنين الأذن والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء. وينبغي علاج تمزق طبلة الأذن على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، مثل الصمم وشلل الوجه. وعادة ما يشفى تمزق طبلة الأذن في غضون أسابيع، لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر تصحيحاً أو ترميماً جراحياً للشفاء.

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