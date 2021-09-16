الامارات | تشكيلات نادرة تروي تاريخاً في «معرض عجمان للطوابع»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلات نادرة تروي تاريخاً في «معرض عجمان للطوابع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود معرض عجمان للطوابع والعملات، في نسخته الجديدة التي تنطلق في 21 سبتمبر الجاري، بمجموعة كبيرة من العملات النادرة والطوابع البريدية، التي تروي تاريخ وتطور الإمارات والمنطقة بشكل عام، على مدى العقود الماضية.

وتنظم الدورة الثانية من المعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، لمدة خمسة أيام في سيتي سنتر عجمان.

وسيشهد المعرض، الذي يشارك فيه عدد كبير من العارضين والتجار، إضافة إلى الهواة والزوار، عرض المسكوكة التذكارية، التي تحمل صورة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التي صدرت، أخيراً، لإظهار الدور التاريخي الذي لعبه سموه واهتمامه بالموروث التراثي والحفاظ عليه والعناية به، وتعد المسكوكة الخاصة بإمارة عجمان قطعة نادرة، إذ إنها الأولى من نوعها منذ قيام الاتحاد عام 1971.

من جهته، قال مدير عام الدائرة، صالح محمد الجزيري، إن «المعرض فرصة للزوار والهواة للاطلاع على تشكيلات قيّمة ونادرة من الطوابع البريدية والعملات الورقية والمعدنية، التي تمثل جزءاً من تاريخ دولة الإمارات والمنطقة، إذ ستعرض وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع والعديد من المحكّمين والخبراء في هذا المجال».

وأضاف أن تزامن المعرض مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم بالإمارة، وإصدار المسكوكة التذكارية التي تحمل صورة سموه، جاء تأكيداً على دور سموه في حماية التراث بالدولة بشكل عام، وعجمان على وجه خاص، وحِرص سموه الدائم على الحفاظ على الهوية التراثية الإماراتية والعربية، ونقلها إلى مختلف ثقافات العالم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، أحمد سيف الحساوي، إن المعرض يضم هواة ومحبّي جمع الطوابع البريدية والعملات المعدنية والورقية، من دولة الإمارات وخارجها، إضافة إلى تجار بيع الطوابع والعملات ومستلزماتها، وهواة شراء وبيع المقتنيات النادرة والنفيسة.

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