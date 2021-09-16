الامارات | #لايف ستايل.. السروال الجلدي يكتسي باللون البني

شكرا لقرائتكم خبر عن #لايف ستايل.. السروال الجلدي يكتسي باللون البني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي السروال الجلدي باللون البني في خريف/‏شتاء 2021/‏2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.

ويغازل السروال الجلدي البني هذا الموسم قوام المرأة من خلال القصة ذات الوسط العالي والأرجل المستقيمة، ويتسم بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث إنه يبدو أنيقاً مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، التي يتم فيها تنسيقه مع قطعة فوقية بدرجة اللون نفسها.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية، يمكن تنسيق السروال الجلدي البني مع قطعة فوقية تزهو باللونين البرتقالي أو الأحمر.

ومن أجل إطلالة جادة تناسب العمل يمكن تنسيق السروال الجلدي البني مع قميص أبيض وبليزر يزدان بنقوش الكاروه، على أن تكتمل أناقة الإطلالة ببوت الكاحل.

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