الامارات | فرقة «بي تي إس» تحصل على جوازات دبلوماسية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة «بي تي إس» تحصل على جوازات دبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي إس» على جوازات سفر دبلوماسية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مبعوثين شخصيين من الرئيس.

وأصبحت الفرقة الشبابية السباعية التي تشكّلت عام 2013 أوّل مجموعة موسيقية كورية جنوبية تتصدّر تصنيف أفضل الأغاني في الولايات المتحدة مع أغنية «داينامايت».

وتعد «بي تي إس»، واسمها اختصار لعبارة بانغتان سونييوندان التي تعني شباب كشافة مقاومين للرصاص، من أشهر الفرق الموسيقية في العالم. وتدر مليارات الدولارات من العائدات على بلدها.

وتنوي سيؤول الاستفادة من شهرتهم العالمية، وقد قرر الرئيس مون جاي-إن تعيينهم مبعوثين خواص للأجيال المقبلة والثقافة. وقال آر إم قائد الفرقة خلال مراسم تسلّم الجوازات الدبلوماسية في مقر الرئاسة «إنه لشرف عظيم لي أن أحمل هذا اللقب».

وكشف الرئيس الكوري الجنوبي خلال المراسم أن التحدث عن الفرقة مع المسؤولين الأجانب هو وسيلة تسمح له بكسر الجليد.

وسينتفع أعضاء «بي تي إس» من المزايا الدبلوماسية، مثل الحصانة، خلال تأدية مهامهم الرسمية هذه.

وستلقي الفرقة بصفتها هذه خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 الجاري، خلال جلسة مخصّصة لأهداف التنمية المستدامة. وستنقل المداخلة مباشرة عبر الفيديو.

وكان قائد الفرقة قد ألقى خطاباً بالإنجليزية في المحفل عينه في 2018.

وأشاد كثيرون من رواد الإنترنت بهذا القرار، مشددين على أهميته لتعزيز سمعة كوريا الجنوبية على الصعيد الدولي.

الفرقة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news