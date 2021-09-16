الامارات | #لايف ستايل.. أسباب القيء المتكرر لدى الرضيع

شكرا لقرائتكم خبر عن #لايف ستايل.. أسباب القيء المتكرر لدى الرضيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن القيء المتكرر لدى الرضيع له أسباب عدة، منها تضيق بوابة المعدة، الذي يظهر عادة بين الأسبوعين الثالث والثامن من العمر.

وأوضحت الرابطة أن سبب هذا التضيق يرجع إلى زيادة سُمك العضلات عند بوابة المعدة، مشيرة إلى أن علاج هذه المشكلة يتطلب غالباً الخضوع لجراحة، إذ يتم تقليل سُمك العضلات.

ومن الأسباب الأخرى للقيء المتكرر لدى الرضيع، الإصابة بعدوى أو الارتجاع المريئي.

وإذا تقيأ الطفل يجب أن يجلس في وضع مستقيم، أما إذا تقيأ الطفل أثناء الاستلقاء فيجب على الفور بحيث يكون وجهه لأسفل، للحيلولة دون تعرضه للاختناق بسبب القيء.

وبشكل عام ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الرضيع يعاني من القيء بشكل متكرر، خصوصاً إذا كان على شكل شلالات، لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء القيء وعلاجه في الوقت المناسب.

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