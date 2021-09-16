لايف ستايل

الامارات | #لايف ستايل.. الخل يضر بالغسالة الأوتوماتيكية

0 نشر
برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن #لايف ستايل.. الخل يضر بالغسالة الأوتوماتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر منتدى الغسل الألماني من استخدام الخل مع الغسالة الأوتوماتيكية بغرض إزالة الجير، لأن الحمض الموجود في الخل يهاجم الأجزاء المطاطية والبلاستيكية، ويُلحق الضرر بها.

وأضاف الخبراء الألمان أن الخل لا يعد وسيلة فعالة لإزالة عسر الماء، لأنه لا يقضي على أيونات الكالسيوم الموجودة في الماء، التي تتسبب في تكوّن الجير.

وأكد المنتدى أن مساحيق الغسيل المعتادة تحتوي بالفعل على مواد لإزالة عسر الماء، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة مادة أخرى لمسحوق الغسيل بغرض إزالة عسر الماء، إذا كان عسر الماء شديداً، أي بدءاً من 30 درجة، ولفت الخبراء الألمان إلى أن إضافة الخل إلى درج التوزيع مع مسحوق الغسيل، قد تتسبب في إضعاف مفعول المسحوق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا