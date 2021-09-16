الامارات | #لايف ستايل.. الخل يضر بالغسالة الأوتوماتيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن #لايف ستايل.. الخل يضر بالغسالة الأوتوماتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر منتدى الغسل الألماني من استخدام الخل مع الغسالة الأوتوماتيكية بغرض إزالة الجير، لأن الحمض الموجود في الخل يهاجم الأجزاء المطاطية والبلاستيكية، ويُلحق الضرر بها.

وأضاف الخبراء الألمان أن الخل لا يعد وسيلة فعالة لإزالة عسر الماء، لأنه لا يقضي على أيونات الكالسيوم الموجودة في الماء، التي تتسبب في تكوّن الجير.

وأكد المنتدى أن مساحيق الغسيل المعتادة تحتوي بالفعل على مواد لإزالة عسر الماء، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة مادة أخرى لمسحوق الغسيل بغرض إزالة عسر الماء، إذا كان عسر الماء شديداً، أي بدءاً من 30 درجة، ولفت الخبراء الألمان إلى أن إضافة الخل إلى درج التوزيع مع مسحوق الغسيل، قد تتسبب في إضعاف مفعول المسحوق.

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