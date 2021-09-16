الامارات | مجزرة دلافين بمضيق في جُزر فارو

شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة دلافين بمضيق في جُزر فارو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتلت مئات الدلافين بعد دفعها إلى مضيق بحري في جزر فارو الدنماركية، حسب تقارير إعلامية ودعاة حماية البيئة.

ووفقاً لإذاعة فارو «كيه في إف»، قتل أكثر من 1400 دولفين في سكوليفيور، مساء الأحد الماضي. وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الدنماركية، أول من أمس، أعاد الحدث إثارة الجدل المحلي بشأن صيد الحيتان التقليدي، ويُطلق على هذا الصيد التقليدي اسم «جريندادراب»، وتتم ممارسته منذ قرون في الجزر الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، التي تعد جزءاً من المملكة الدنماركية، لكنها تتمتع بالاستقلال الذاتي إلى حد كبير.

وقال الرئيس السابق لجمعية صيد الحيتان في جزر فارو لإذاعة «كيه في إف»، إن قتل مثل هذا العدد الكبير من الدلافين كان أمراً مفرطاً.

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