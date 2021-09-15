شيرين رضا: صاحبتي خانتني مع جوزي.. اتوجعت عشان مصدقتش «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجآة مدوية، فجرتها الفنانة شيرين رضا، أمام متابعيها وجمهورها، وذلك خلال استضافتها، ببرنامج «بصراحة»، مع الفنانة يسرا، المعروض عبر شاشة «إم بي سي»، وذلك بعد أن كشفت عن تعرضها للخيانة على يد أقرب الأشخاص لها.

شيرين رضا تتعرض للخيانة

وخلال اللقاء، قالت «شيرين»، إنها تعرضت للخيانة الزوجية على يد زوجها وصديقتها المقربة، وذلك أثناء التطرق في الحلقة للحديث عن الخيانة وضحاياها، لتعلق قائلة: «حصل معايا كدة بس صاحبتي خانتني مع جوزي، هي كانت صديقتي المقربة».

وبسؤالها عن علاقتها بتلك السيدة، أوضحت شيرين رضا أنها قطعت صلتها بها، معقبة: «لحد النهاردة مبكلمهاش، اتوجعت جدًا عشان مصدقتش، اتوجعت منها أكتر منه».

أحزان شيرين رضا مع كلابها.. واحد مات والثاني اختفى

وفي منتصف الشهر الماضي، تعرضت شيرين رضا لواقعة تركت في نفسيتها أثرًا سيئًا، وذلك بعد أن فقدت كلبها، عقب اختفائه في مكان سكنها بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة.

ونشرت «شيرين» صورة لكلبها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأعلنت من خلالها مكافأة لمن يجده ويرده إليها.

وشاركت الفنانة صورة كلبها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ودونت عليها:«مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يجده»، ثم أرفقت رقم هاتف حتى يستطيع الأشخاص التواصل بشأنه.

وفاة كلب شيرين رضا

وفي يناير من العام الماضي، أعلنت شيرين رضا وفاة أحد كلابها، بمنشور عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» بقولها بالإنجليزية: «سأراك على الجانب الآخر من النجوم، وداعًا يا صديقي وابني، رفيقي، كنت من أعز أصدقائي خلال 12 عامًا».

حب شيرين رضا للحيوانات

وتُعرف الفنانة شيرين رضا بحبها الشديد للحيوانات، إذ أنها ترعى 50 قطة ومجموعة من الكلاب، وعادة ما تحرص على نشر العديد من الصور التي تجمعها بالحيوانات المختلفة.