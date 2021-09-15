بالرقص والأغاني.. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس: صداقة خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة قوية تربط بين كل من الفنانتين دينا الشربيني وياسمين رئيس، إذ تحرصان على الظهور سويًا في العديد من المناسبات المختلفة أمام وخلف الأضواء.

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس

وقبل ساعات قليلة، وبشكل استثنائي، احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد ياسمين رئيس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت الأولى على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مجموعة من الفيديوهات التي جمعتها بالأخيرة، وهما ترقصان وتغنيان سويًا في بعض المناسبات الخاصة.

ودونت «دينا»، عبارة بالإنجليزية عبر أحد الفيديوهات، وجهت خلالها رسالة خاصة لـ«ياسمين»، قائلة: «للي جاي من ليالي مجنونة وطريفة بيننا، أحبك للغاية».

ياسمين رئيس تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني

وفي منتصف مارس الماضي، احتفلت ياسمين رئيس بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، في إحدى السهرات الخاصة، إذ نشرت صورة جمعتهما سويًا.

وخلال الصورة، أطلت «ياسمين»، بـ«هوت شورت» أسود، وتوب قصير من الدانتيل الشفاف، فيما أطلت «دينا»، بفستان أصفر اللون، قصير فوق الركبة، وبأكمام طويلة.

عيد ميلاد ياسمين رئيس

وتحتفل الفنانة ياسمين رئيس، بميلادها السادس والثلاثين، فهي من مواليد 15 سبتمبر عام 1985.

ياسمين رئيس تنشر صورة من أمام البحر: الطبيعة الخام هي مصر

وخلال يونيو الماضي، نشرت ياسمين رئيس، صور جديدة من أمام البحر، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، إذ أطلت خلالها، مرتدية قميصًا أبيض اللون ونظارة شمس، وعلقت عليها قائلة: «الطبيعة الخام.. هذه هي مصر».

ياسمين رئيس وحسن شاكوش

وقبل أشهر قليلة، تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريندات منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مشاركتها في كليب «حبيبتي» مع مطرب المهرجانات الشعبي، حسن شاكوش، إذ اعتبر الكثير من متابعيها أن هذا العمل، بمثابة خطوة ضعيفة في تاريخها الفني.