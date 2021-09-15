«كارلا» تكتشف حملها لحظة ولادتها في منزل عائلتها: محدش هيصدقني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة من نوعها يستوعبها العقل بصعوبة بالغة، بطلتها سيدة أربعينية، تعرضت لها داخل منزل العائلة، عند لحظة استعدادها للنوم بعد يوم عمل شاق، لكنها فوجئت بما لا يكن في الحسبان، بعد أن وضعت مولودها التي لم تكن على علم بحملها به.

حمل بدون علم

انتهت كارلا أكوهاتا، صاحبة الـ41 عامًا، من يوم عمل روتيني شاق لها، لكنها لم تعد إلى منزلها في تلك الليلة، وإنما اتجهت إلى منزل والدتها، في إحدى الولايات بنيوزيلندا، وفي وقت مبكر من الليل، حاولت الاستعداد للاسترخاء والحصول على الراحة للخلود إلى سبات عميق.

تشنجات وآلام

لكن ليلة «كارلا» لم تكن على ما يرام، إذ بدأت الأربعينية الشعور بتشنجات مؤلمة مفاجئة في بطنها، لكنها لم تعرها اهتماما في بداية الأمر، وحاولت الخضوع للنوم مرة أخرى، لكن بعد مرور فترة اشتد عليها الأمر، وبدأت في الارتجاف، وركضت على ركبتيها على أرضية غرفة نومها.

ولادة مفاجئة

بدأت السيدة الأربعينية، في الشعور بأمر غير طبيعي، إذ أنها تلد وتشعر بخروج طفل من رحمها، لكن كيف هذا، فهي لم تكن على علم بحملها، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبعد مرور 15 دقيقة، أنجبت «كارلا»، طفلها الذي أسمته فيما بعد «تامارانجي»، على أرضية غرفتها، وعقلها لا يزال يردد بماذا ستخبر عائلتها، فلن يصدقها أحد بأنها لم تكن على علم بهذا الحمل.

وخلال تصريحاته الإعلامية، قالت «كارلا»، إنها لم تشعر بأية أعراض صعبة سوى انتفاخًا بسيطًا، وهو ما فسرته بسبب تعرضها للضغوط النفسية، وعدم الانتظام في الأكل، فضلًا عن زيادتها حوالي خمسة كيلو جرامات قبيل ولادتها بأسبوعين فقط، لكن بطنها لم تكبر بشكل ملحوظ على الإطلاق.

صعوبة في الحمل

وتابعت الأربعينية في تصريحاتها، أنها كانت تواجه صعوبة في حدوث حمل لها، إذ أنها أنجبت طفلها الأول منذ 15 عامًا، وحاولت كثيرًا في السنوات الماضية الحمل من جديد لكن دون جدوى.