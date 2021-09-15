جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة في شوارع مصر.. بتقلد كيم كاردشيان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على ما يبدو أن إطلالة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان تركت آثارًا كبيرة على المتابعين، وعدد من المشاهير حول العالم، فبعد مرور يومين من تصدرها تريندات منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، إثر ظهورها بإطلالة غريبة وغير متوقعة خلال فعاليات حفل «ميت جالا» 2021، نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة تشبه الأولى، وهو ما أثار سخرية العديد من متابعيها، حول تشبهها بالنجمة الأمريكية.

إطلالة جوهرة

وخلال الصور التي شاركتها جوهرة، مع متابعيها، ظهرت وهي تسير على أحد الكباري في القاهرة، بفستان أسود طويل، ببطانة شفافة من أسفل منطقة الركبة، وتعمدت على إخفاء وجهها بوشاح أسود، على طريقة كيم كاردشيان، التي ظهرت هي الأخرى بقناع أسود أخفى ملامح وجهها تمامًا.

تعليق جوهرة

وأرفقت «جوهرة»، على صورها عبارة بالإنجليزية، قالت خلالها: «أشعر بالحرية عندما لا أرى أي شخص، ولا أحد يعرف اسمي».

سخرية المتابعون

وسرعان ما لاقت صور الراقصة الروسية، تفاعل الآلاف من المتابعين عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، إذ سخر الكثير من إطلالتها، التي تشابهت مع إطلالة «كاردشيان» في «ميت جالا».

وجاء من أبرز التعليقات، «كيم كاردشيان كوبري عباس»، «كيم كاردشيان عملتها الأول»، «عاملة نفسك كيم يعني؟»، «جوهرة كاردشيان»، «عايزة تقلدي كيم كاردشيان».

إطلالة كيم كاردشيان

وقبل يومين، فاجأت النجمة الأمريكية وعارضة الأزياء كيم كاردشيان، متابعيها من مختلف أنحاء العالم، بظهورها بإطلالة غريبة، أثناء وجودها على السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان «ميت جالا».

وظهرت «كاردشيان»، مرتديةً قميصًا طويلًا وبذلة داخلية، وقفازات بطول الكوع وPantaleggings مع الكعب العالي المدمج، وقناع حجب الوجه كليا، وغطى حتى عينيها، إذ جاءت ملابسها من تصميم شركة الأزياء العالمية Balenciaga.