زوجة أحمد زاهر تحكي قصة حبهما: تعرفت عليه عن طريق والدتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، إنها تعرفت على زوجها عن طريق عمل والدتها في مجال العلاقات العامة، وكانت مسئولة عن تنظيم الأفلام الخاصة، وكان هناك عرض خاص لفيلم جنة الشياطين ووقت عرض مسلسل الرجل الآخر، والذي أعجبت فيه بدور أحمد زاهر الذي قدم أداء ناجحًا أمام الفنان القدير الراحل نور الشريف.

هدى زاهر تحكي قصة أول لقاء مع زوجها

وتابعت: «كان شعره طويل وكان شكله متغير خالص وأنا كان عمري 18 سنة، وأنا كنت معجبة به أوي، وكان كل فترة يبصلي من بعيد، وطلبت من ماما تخليني اتصور معاه، وماما خدت رقمه عشان لو في عروض خاصة تعزمه، وقربنا من بعض وبقينا أصدقاء لمدة 6 شهور».

وأضافت: «كان في افتتاح سينمات في أسيوط راح وشاف ماما وسأل عليا هناك، وقال لماما لما تروحي خليها تكلمني عشان أنا مكنش معايا موبايل وماما بس اللي كان معاها موبايل، وقالي كلمني على طول وأنا ساعات فرحت أوي وكنت في الثانوية العامة وأكتر حاجة بحبها فيه إنه راجل بيعرف يتصرف دايما بس بكره فيه إنه بيتصرف على طبيعته وده ميزة وعيب في نفس الوقت، لأن الناس بقيت عاوزه تشوف الشخص اللي بيمثل بس مش اللي على طبيعته».

أحمد زاهر يعترف بحبه لها قبل عيد ميلاده بيومين

وأضافت «زاهر»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنهم أصبحوا أصدقاء أكثر بعد هذه المكالمة واقتربوا من بعض، لافتة إلى أن «زاهر» اعترف بحبه لها قبل عيد ميلاده، مواصلة: «كان بيدعو الفنانين لعيد ميلاده وبيكلم الفنان إبراهيم يسري في التليفون ومرة واحدة قاله ثانية واحدة تتجوزيني، أنا اتخضيت وقولت ده بيهزر وبعد كده كلم حد تاني وقالي إنتي مردتيش تتجوزيني قولته أه وده كان هدفي وطموحي، وماما كانت حاسة وبتحب أحمد أوي، كل أهله دكاترة ومهندسين وجدوده شركسيين ومختلف ومش واخد الفن مهنة وحياة، ولكن بيته بعيد عن فنه، وفي عيد الميلاد طلب من ماما إيدي وقالتله نقعد لوحدينا الأول بعدين نتفق وماما جت قالتلي مبروك».

قصة طلاقها من «زاهر» بعد 4 سنوات زواج

وأشارت زوجة «زاهر» أنها انفضلت عن زوجها بعد 4 سنوات من العلاقة، ولكنها لم تترك المنزل ولم تخبر والدتها، وكان هذا الأمر بعد إصابته بفيروس نادر وأخبره الأطباء بأنه سيموت خلال 3 أشهر، لذا قرر أن يطلقها لكي تعيش حياتها ولكنها تمسكت به، لافتة إلى أنها كانت تثق فيه بسبب حبه لها وعدم تفكيره في أي سيدة أخرى رغم أن أمامه مغيرات كثيرة، موضحة أن «زاهر» أراد أن يجعلها تكرهه ولكنها كانت مؤمنة بالله وتعرف أن الأعمار بيد الله وحده، وبيّنت أنها أخذت تحاليله وذهبت إلى الأطباء لكي تبحث عن علاج له، وكانت تشجعه على رياضة الإسكواش التي يحبها، « وزني زاد عندما زاد.. وانخفض عندما انخفض وزنه أيضا».