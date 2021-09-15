طريقة عمل البيتزا في البيت.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يرغب الكثيرون في تناول الوجبات سريعة التحضير داخل المنزل من المعجنات وغيرها، وبشكل خاص تلقى البيتزا نصيبًا كبيرًا في التواجد داخل المطابخ وعلى السفرات المصرية، نظرًا لتعدد أطعمتها شهية المذاق، لذلك يبحثن العديد من ربات المنزل، عن طريقة عمل البيتزا في البيت.

طريقة عمل البيتزا في البيت

ويقدم «هن»، خلال التقرير الآتي، طريقة عمل البيتزا في البيت على طريقة الشيف غادة التلى، خلال برنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البيتزا في البيت

4 كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ماء للعجن

جبنة موتزاريلا

بصل

تونة

فلفل أخضر

زيتون أسود

الصلصة

2 ملعقه كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقه كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زعتر ناشف

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البيتزا في البيت

يخلط الدقيق مع اللبن البودرة و الخميرة جيدا ثم يضاف الزيت والماء

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتخمر

تفرد العجينة على مقاس الصينية التي تناسبك ثم تضاف الصلصة

يضاف القليل من الزعتر ثم تضاف والزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا

تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة

طريقة تحضير الصلصة

يوضع زيت زيتون على النار ثم تضاف الصلصة مع الكاتشب والملح والفلفل

يضاف القليل من الماء ويقلب جيدا وتترك حتى الغليان ثم يضاف الزعتر

مقادير عمل البيتزا الطاسة بالتونة

2 كوب دقيق

رشة بودرة ثوم وبصل

ملعقة خميرة

رشة سكر – رشة ملح

2 ملعقة لبن بودرة

ماء للعجن

للحشوة

تونة

بصل أحمر

فلفل أخضر وأحمر

زيتون أسود

ذرة

جبن شيدر أحمر وأصفر

موتزاريلا

للصوص

ثوم

زعتر

طماطم مبشورة

طريقة تحضير البيتزا الطاسة بالتونة

يخلط دقيق وبودرة ثوم وبصل وملح وسكر وخميرة ولبن بودرة ورشة زعتر ثم يضاف ماء للعجن وزيت زيتون

للصوص

على النار يشوح الثوم في زيت زيتون ثم يضاف طماطم وزعتر وملح وفلفل

للحشوة

يخلط تونة وبصل وفلفل أخضر وأحمر وزيتون وذرة وجبن

توضع العجينة في طاسة على النار ثم تدهن بالصوص ثم توضع الحشوة على الوجه حتى تسيح الجبن وتقدم بالهنا