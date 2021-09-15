«دايما في قلبي».. حكاية هدايا دلال عبد العزيز لرجاء الجداوي وميرفت أمين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت الفنانة دلال عبد العزيز تتفنن في اختيار الهدايا التي تجامل بها المقربين منها، كانوا ينتظرون منها المفاجأة التي ستسعد قلبهم، وخاصة الفنانتين رجاء الجداوي وميرفت أمين، إذ كانت تجمع بينهن صداقة كبيرة، تجدهن رفقة بعضهن البعض في جميع المناسبات، في العزاءات والمناسبات، لم يفرق بينهن سوى المرض والموت.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا قبل 40 يومًا، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، التي أدت لتليف بالرئتين فضلًا عن صعوبات بالغة في التنفس، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

سر جملة «دايما في قلبي» بهدايا دلال عبد العزيز

الفنانة دلال عبد العزيز كانت تهدي محبيها هدايا مميزة، وهو ما كان يحدث مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت إثر معاناة مع فيروس كورونا المستجد، ففاجأتها في عيد الحب عام 2018 بـ«تورتة» تحدثت عنها الفنانة رجاء الجداوي خلال برنامج «كل يوم»، الذي كانت تشارك في تقديمه حينها، إذ قالت: «دلال أهدتني التورتة عربون حب، وهي وزعت على كل حبايبها تورتات، وأنا بهديها للمشاهدين».

هدايا دلال عبد العزيز.. تورت ودلاية وحروف

وحسب رجاء الجداوي، كانت الفنانة دلال عبدالعزيز تحرص كل عام في عيد الحب على مهاداة ميرفت أمين ورجاء الجداوي بشراء سلسلة لهن: «لازم يبقى شكل جديد وعليه حروفنا إحنا الثلاثة، فضلًا عن ضرورة وجود جواب معه وتختمه بجملة دايمًا في قلبي».

وفي عام 2011 قدمت الفنانة دلال عبدالعزيز وميرفت أمين، برنامجًا تلفزيونيًا باسم «مساء الجمال مع ميرفت ودلال»، وفي إحدى الحلقات استضافتا رجاء الجداوي، التي أبرزت السلسلة المتدلية من عُنقها ثم فعلت ميرفت أمين مثلها، قائلة: «السلسلة على قلبنا دايمًا».