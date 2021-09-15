ما أسباب وعلاج "الشرقة" أثناء الأكل؟.. أخصائية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني العديد من الأشخاص من "الشرقة" أثناء تناول الطعام، وبالرغم من أنها حالة لا تستمر طويلا، إلا أنها تسبب تنزعاجا كبيرًا.

وفي هذا الصدد توضح الدكتورة أسماء هشام أخصائية التغذية العلاجية لـ"الخليج 365"، أسباب وعلاج الشرقة أثناء الأكل.

الأسباب:

- انسداد جزئي أو انسداد كلي في مجرى التنفس.

- وجود مشكلة في اللعاب داخل الفم.

- مرض ارتجاع المريء.

- تقويم الأسنان، حيث يفسر جسم الإنسان التقويم على إنه جسم غريب ثم يبدأ يفرز كمية كبيرة من اللعاب، وبالتالي يتم انسداد مجرى التنفس.

- الاضطرابات العصبية مثل مرض الشلل الرعاش.

- مشاكل في الجهاز التنفسي.

-مشاكل تتعلق بالمريء ومن أشهر الأنواع عسر البلع المريئي.

-إفراز اللعاب بشكل كبير جدا نتيجة وجود مشكلة في الغدد اللعابية.

-وجود أورام سرطانية حميدة أو خبيثة موجودة في الفم.

-مشكلة في القصبة الهوائية أو لسان المزمار.

-التهاب الحلق.

-السعال.

-العطس.

العلاج:

-يجب البحث عن السبب أولا حتى نستطيع تلقي العلاج المناسب.

-القيام بتمارين التنفس أو ممارسة اليوجا.

-التأكد من مضغ الطعام جيدا.

-إدخال كميات قليلة من الطعام داخل الفم.

-تجنب تناول الأطعمة اللزجة في الحلق، مثل زبدة الفول السوداني.

-عدم التحدث أثناء الطعام.

-تجنب بلع الطعام بسرعة.

-من الضروري وضع الرأس أثناء النوم على وسادة عالية.

-الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة خصوصا قبل النوم.

-تناول كميات كبيرة من الماء.

-اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الصحية.