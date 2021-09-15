"عادة خاطئة".. لماذا لا يجب غسل الدجاج قبل طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

غسل الدجاج النيء بعد شرائه من الطقوس المعتادة التي تقوم بها الكثير من ربات البيوت، لكن هل تعلم أن هذه العادة ضارة ويمكن أن تشكل خطورة على صحتك.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إن غسل الدجاج قبل الطهي ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل يمكن أن ينشر الجراثيم أيضًا، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

لماذا غسل الدجاج ضار؟

مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، شدد على ضرورة عدم غسل الدجاج النيء، حيث يمكن أن ينشر الجراثيم من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى في المطبخ .

وفي تغريدة لـ" CDC" عبر تويتر، أوضحت المنظمة الأمريكية أيضًا لماذا يجب تجنب غسل الدجاج النيء، وذكرت أن الجراثيم الموجودة على الدجاج تقتل بالطبخ لا بالغسل، لذلك، فإن شطف الدجاج النيء تحت الماء يمكن أن ينشر الجراثيم فقط ولا يزيلها.

كما أشار المركز إلى أن الدجاج النيء يتلوث أحيانًا بالبكتيريا مثل: السالمونيلا والمطثية الحاطمة والعطيفة.

ويوضح: "إذا كنت تأكل دجاجًا غير مطبوخ جيدًا أو أطعمة أخرى أو مشروبات ملوثة بالدجاج النيء، فقد تصاب بمرض منقول بالغذاء، وهو ما يسمى أيضًا بالتسمم الغذائي"، فإذا وضعت الدجاجة النيئة في الحوض لغسلها، يمكن أن تنقل أي نوع من الجراثيم أو البكتيريا الموجودة عليها إلى الحوض وأي أدوات أخرى أيضًا، وإذا استخدمت بعد ذلك إحدى هذه الأواني، فقد تصاب بالتسمم الغذائي من الاتصال غير المباشر الذي أجريته مع الدجاج النيء.

كيف تتأكد من خلو الدجاج من الجراثيم؟

- تأكد من طهي الدجاج جيدًا قبل تناوله، عن طريق غسل السكين ولوح التقطيع المستخدم في تقطيع الدجاج، قبل استخدامها مرة أخرى لتقطيع الخضار الأخرى.

- تجنب وضع طعامًا مطبوخًا أو منتجًا طازجًا على طبق أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر كان يحتوي في السابق على دجاج نيء.

- الحرص على غسل يديك بالصابون بعد تقطيع الدجاج قبل الشروع في تقطيع الخضار الأخرى.