لربات البيوت.. 5 طرق تجعل الموز يدوم لفترة أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ترغب دائمًا الكثير من ربات البيوت إلى الاحتفاظ بالموز طازجًا لأطول فترة ممكنة، خاصةً عند شراء مجموعة كبيرة من الموز.

فيما يلي بعض أكثر الطرق فعالية التي يمكنك من خلالها منع تحول الموز إلى اللون البني بسرعة كبيرة، وبالتالي جعله يدوم لأطول فترة ممكنة، وفق ما أورد موقع " reader digest".

1. تعليق الموز:

تبين أن هناك سببًا علميًا يدفعك إلى تعليق الموز في خطاف، حيث يبدأ الموز في النضوج بمجرد قطفه من الأشجار، ينطلق غاز الإيثيلين من السيقان بمجرد قطفه، ولكن عندما تعلق الموز من الخطاف، يعمل الغاز بشكل أبطأ، كما يمنع تعليقه أيضًا من الكدمات على المنضدة، وهو ما يكون أكثر عرضة لفعله مع استمرار النضوج.

2. لف جذوع الموز في غلاف بلاستيكي:

يجب أن تتذكر أن غاز الإيثيلين الذي يجعل الموز ينضج يأتي من السيقان، ما يعني أنه يمكنك لف هذه السيقان بغلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم، لإبطاء عملية النضج، وللحصول على أفضل النتائج ، يجب فصل الموز ولف سيقانه كل على حدة.

3. وضع الموز الناضج في الثلاجة:

يجب أن تبقي الموز الأخضر بعيدًا عن الثلاجة، ولكن بمجرد أن ينضج الموز تمامًا، يمكنك نقله إلى الثلاجة، حيث ستمنعه درجات الحرارة الباردة من النضج أكثر (لبضعة أيام على الأقل).

4. تجميد الموز:

يعد تجميد الموز من أسهل الطرق للحفاظ عليها للاستخدام في المستقبل، ولكن كيفية تجميد الموز يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة ذوبانه، حيث سيؤدي تجميد المجموعة بأكملها إلى جعل القشور أغمق، وسوف تذوب بشكل سيئ، وبدلًا من ذلك ، ضع في اعتبارك تجميد الموز المقشر أو شرائح الموز في أكياس محكمة الإغلاق.

5. شراء حافظة الموز:

يمكن للكدمات أن تدمر الموز، إذ إنها تؤدي إلى أجزاء إسفنجية ونضج أسرع، حيث تكون العلب الصلبة المصممة خصيصًا للموز مفيدة، حيث يمكن أن تعمل كحل رائع للحفاظ على نضج الفواكه أو تناول وجبة خفيفة بعد الظهر.