«هبة رجل الغراب».. أزياء دلال عبد العزيز القديمة سر نجاح إيمي سمير غانم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحل اليوم أربعين الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنًا في 7 أغسطس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب صراعها عدة أشهر مع المرض، لتلحق بزوجها ورفيق عمرها، الذي رافقها دخول المستشفى وسبقها في الوفاة قبل 3 أشهر.

دلال عبدالعزيز، أشهر أم وحما في الوسط الفني، اشتهرت بخفة ظلها، وأعمالها الخيرية داخل وخارج الوسط، رحلت بجسدها، وتبقى رصيد أعمالها وتراثها الفني.

دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا دلال عبدالعزيز ورثتا موهبتها، وخفة ظلها، وحضورها القوي، وورثتا أيضًا ملابسها التي ساهمت في نجاح أعمالهما.

لم يغفل أحد الإطلالات التي ظهرت بها إيمي سمير غانم في أولى بطولاتها المطلقة، بالمسلسل الشهير «هبة رجل الغراب» التي كانت سببًا في نجاح العمل.

ملابس قديمة للغاية بموديلات غير معتادة، تعود موضتها لفترات الثمانينيات، كانت واحدة من أهم عِمدان نجاح العمل، بعدما خطفت بهم الأنظار، وأثارت بهم جدلًا واسعًا، فكان السؤال عن تلك الإطلالات التي ساهمت في نجاح العمل، أكثر ما يشغل بال المشاهدين، متسائلين عن مصدرها وموديلاتها.

أزياء الأم القديمة سر نجاح ابنتها إيمي سمير غانم

تلك الاسئلة التي أجابت عنها، الفنانة إيمي سمير غانم عقب نجاح الجزء الأول من مسلسل «هبة رجل الغراب» خلال حوار تلفزيوني سابق لها.

وأكدت «إيمي» أن الملابس التي استعانت بها في المسلسل، والتي كانت تبدو غريبة حتى تتناسب مع شخصية «هبة» في المسلسل، تعود لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت بها الراحلة في فيلم من إنتاج فترة الثمانينيات وهو «امرأة وامرأة».

وأشارت «إيمي» إللى أنها حصلت عليها من دولاب ملابس الفنانة مباشرة، حيث كانت تظهر «دلال» بهذه الملابس في مختلف الأعمال السينمائية في القرن الماضي.