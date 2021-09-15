في نهاية الأيام الصيفية.. 7 نصائح تحميك من الموجات الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من أننا في نهايات الصيف، غير إن موجات الطقس الحار ما زالت تضرب أرجاء البلاد، وهو ما يتطلب العناية ببعض الاستعدادات وتغيير العادات.

لذا هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في الطقس الحار للبقاء هادئًا وصحيًا، وفق ما أورد موقع"brightside".

1. ارتداء الملابس المناسبة:

بينما يكون التواجد حول الماء يشعر بالانتعاش والتبريد، فإن سطحه العاكس يزيد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية، وقد لا يؤدي ذلك إلى تلف الجلد والشعر فحسب، بل إن التعرض المفرط أيضًا قد يسبب أمراضا أكثر خطورة.

ويمكن أن تساعد الحماية من الشمس، مثل كريمات الشمس والوجه، على حماية وجهك وشعرك من الأشعة فوق البنفسجية القوية أثناء التواجد على الشاطئ.

2. القضاء على مصادر الحرارة الزائدة:

من أجل الحفاظ على الراحة والهدوء قدر الإمكان، يمكنك محاولة تقليل مصادر الحرارة غير الضرورية في المنزل، وقد يعني هذا تغيير المصابيح المتوهجة، والتي تولد الكثير من الحرارة الزائدة.

ويمكن أن تضيف الأجهزة الإلكترونية الأخرى أيضًا الحرارة إلى منزلك، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تُركت قيد التشغيل، لذا حاول الحد من استخدام جهاز الطهي الخاص بك أثناء النهار وقم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية عندما يكون ذلك ممكنًا لإبقائه باردًا.

3. تجنب وجبات الغداء الغنية بالبروتين:

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة مثل المأكولات البحرية واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا لأنه يتطلب المزيد من الطاقة لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بك لهضم هذه الأطعمة.

لذا يوصى بتناول وجبات أصغر وخفيفة طوال اليوم، وقد يؤدي تناول وجبة غنية بالبروتين على الغداء، في أشد أوقات اليوم حرارة، إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مزعج.

4. حافظ على ترطيب جسمك:

عندما تبدأ الأيام في الارتفاع، اسمح لجسمك بالتكيف مع درجة الحرارة الجديدة من خلال عدم الضغط على نفسك بشدة.

ابدأ بشرب المزيد من الماء وخذها ببطء، وفقًا للبحث، تستغرق أجسامنا حوالي أسبوعين للتأقلم مع حرارة الصيف.

تأكد من أن منزلك مجهز بشكل صحيح بالستائر وأن أي فجوات حول الأبواب والنوافذ مغلقة لاحتجاز الهواء البارد بالداخل.

5. تمرن أكثر واجلس أقل:

من المهم الاستمرار في ممارسة الرياضة على مدار العام، بما في ذلك خلال فترة الحر، وتعتبر الأنشطة الهوائية، مثل السباحة وركوب الدراجات، مثالية للحفاظ على حركة جسمك أثناء حرارة الصيف، ويساعد ذلك في الحفاظ على صحة الدورة الدموية والحفاظ على شكل جسمك، بدلاً من التكاسل خلال الأشهر الأكثر حرارة احرصي فقط على الحفاظ على رطوبتك واتخذي الاحتياطات، مثل ارتداء واقي الشمس وقبعة الشمس.

6. تجنب المشروبات السكرية:

على الرغم من أنها قد تكون مغرية، إلا أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تلحق الضرر بأجسامنا في الحرارة، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر، فإن هذه المشروبات تجففنا، وهو آخر شيء نحتاجه في يوم صيفي حار.

7. تناول المكملات الغذائية:

خلال الأشهر الحارة من العام، من الضروري أن تحافظ على رطوبتك وصحتك، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق تناول فيتاميني "ب" و"ج".

ويمكن أن تمنحك هذه المكملات الطاقة اللازمة التي تحتاجها عندما تضربك فترة الركود الصيفي، ويمكن أن يساعد مركب فيتامين ب في تعزيز مستويات الطاقة وإصلاح العضلات، ويمكن لفيتامين ج أن يساعد جسمك على التأقلم مع الحرارة والتكيف معها.