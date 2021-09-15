3 علامات تحذيرية على قدميك تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، يحدث هذا بشكل أساسي بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري إبقائها في مكانها.

يُعرف ارتفاع الكوليسترول بأنه نذير "غير مرئي" لأمراض القلب لأنه لا تظهر عليه أعراض في العادة، ومع ذلك، هناك ثلاثة أدلة واضحة لمستويات عالية للغاية يمكن أن تظهر على قدميك - فما هي؟.. هذ ما يستعرضه موقع express.

يتعطل الكشف بسبب عدم وجود أعراض يمكن أن تنبهك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن لا يزال من الممكن الشعور بالأعراض إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية.

يمكن أن تشير الكتل الدهنية الموجودة تحت الجلد والتي تسمى الورم الأصفر إلى أن مستويات الكوليسترول في الدم في منطقة الخطر، إنها تظهر عادة على قدميك.

تأتي هذه النتوءات الجلدية بأشكال مختلفة، من الأصفر إلى البرتقالي ولها حدود واضحة المعالم.

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية في الساقين، يمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول هذا بشكل مستمر ويسبب ألم القدمين.

قد يشير الإحساس بالوخز في القدمين أيضًا إلى أن مستويات الكوليسترول مرتفعة بشكل خطير.

في معظم الحالات، الطريقة الوحيدة التي سيتم تنبيهك بها لارتفاع الكوليسترول هي إجراء فحص الدم.

قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا.

قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

هناك طريقتان لإجراء فحص الكوليسترول في الدم:

سحب الدم من ذراعك

اختبار وخز الإصبع.

ماذا يحدث بعد ذلك

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فسيتحدث معك أخصائي طبي حول كيفية خفضه.

يوفر النظام الغذائي والتمارين الرياضية أكثر الإجراءات المضادة فعالية ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

تشرح جمعية الكوليسترول البريطانية "Heart UK": "إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم".

الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة:

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور.

الأفوكادو، مكسرات وبذور.

دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون.

الأسماك الزيتية.

تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميجا 3.

يجب على كل شخص أن يستهدف تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا، يجب أن يكون أحدهما على الأقل دهنيًا، الحصة 140 جرام، لكن يمكنك تناول حصتين أو ثلاث حصص أصغر على مدار الأسبوع.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول "الجيد".

بموافقة طبيبك، مارس ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين خمس مرات أسبوعيًا أو نشاطًا هوائيًا قويًا لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.