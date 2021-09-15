8 أعراض نوبة قلبية مبكرة عند النساء يجب الانتباه لها.. أبرزها التعرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تظهر أعراض النوبة القلبية في أي وقت ويمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، وهناك اختلافات في أعراض النوبة القلبية بين الرجال والنساء.

والنساء أقل عرضة للنجاة من تلك النوبة القلبية الصامتة عن الرجال، وقد يكون هذا بسبب اختلاف الأعراض بين الجنسين.

وتخلق البيولوجيا الأنثوية عوامل خطر فريدة للنوبات القلبية لأن بعض الأمراض التي تزيد من المخاطر، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، غير موجودة في بيولوجيا الذكور.

وبحسب موقع kompas تظهر الأبحاث أن النساء يعانين من الأعراض لعدة أسابيع قبل النوبة القلبية، وأفادت دراسة نُشرت في عام 2003 على 515 امرأة مصابات بنوبة قلبية، أن 80 في المائة من النساء عانين من عرض واحد على الأقل قبل 4 أسابيع على الأقل من النوبة القلبية، قد تكون الأعراض مستمرة أو تأتي وتذهب.

ويمكن أن تتداخل الأعراض التي تظهر أيضًا مع النوم، من المهم جدًا للمرأة التي تعاني من هذه الأعراض أن تطلب المساعدة فورًا لأن النوبة القلبية يمكن أن تكون قاتلة، بغض النظر عما إذا كانت الأعراض خفيفة أو شديدة.

وهناك ثمانية من أعراض النوبة القلبية لدى النساء نستعرضها فيما يلي:

- ألم في الصدر

أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا عند الرجال والنساء هو ألم الصدر أو الانزعاج، ويمكن وصف هذا بأنه، ضيق الضغط، والضغط، والألم، ومع ذلك، يمكن أن تصاب النساء بنوبة قلبية دون الشعور بعدم الراحة في الصدر.

حوالي 29.7 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع في دراسة 2003 عانين من ألم في الصدر في الأسابيع التي سبقت الإصابة، بالإضافة إلى ذلك، عانى 57 في المائة من آلام في الصدر أثناء نوبة قلبية.

-التعب الشديد أو غير المعتاد

غالبا ما يتم الإبلاغ عن إرهاق غير عادي في الأسابيع التي سبقت النوبة القلبية، كما يتم الشعور بالتعب قبل وقت قصير من وقوع الحدث، حتى الأنشطة البسيطة التي لا تتطلب الكثير من الطاقة يمكن أن تسبب الشعور بالتعب.

-الضعف الشعور

بالضعف أو الاهتزاز هو أحد الأعراض الحادة الشائعة للنوبة القلبية لدى النسا، . وقد يصاحب هذا الضعف أو الاهتزاز: قلق، دوار، إغماء، شعور بالدوار.

-ضيق في التنفس

ضيق في التنفس أو تنفس ثقيل بدون مجهود، خاصة عندما يترافق مع إرهاق أو ألم في الصدر، قد يشير إلى مشكلة في القلب، فقد تشعر بعض النساء بضيق في التنفس عند الاستلقاء مع انخفاض الأعراض عند الجلوس بشكل مستقيم.

-التعرق

التعرق المفرط دون سبب طبيعي هو عرض آخر من أعراض النوبات القلبية الشائعة لدى النساء، يمكن أن يكون الشعور بالبرد والرطوبة أيضًا مؤشرًا على مشاكل في القلب.

- ألم الجزء العلوي من الجسم

عادة ما يكون غير محدد ولا يمكن أن يعزى إلى عضلات أو مفاصل معينة في الجزء العلوي من الجسم، وتشمل المناطق التي يمكن أن تتأثر ما يلي: فك الرقبة أعلى الظهر أو ذراع واحدة قد يبدأ الألم في منطقة واحدة وينتشر تدريجيًا إلى مناطق أخرى أو قد يأتي فجأة.

-اضطرابات النوم

ذكرت ما يقرب من نصف النساء في دراسة عام 2003 عن مشاكل في النوم في الأسابيع التي سبقت تعرضهن لنوبة قلبية، قد تشمل هذه الاضطرابات: النوم الصعب غير المعتاد، الاستيقاظ طوال الليل والشعور بالتعب على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-مشاكل في المعدة

قد تشعر بعض النساء بألم أو ضغط في البطن قبل حدوث نوبة قلبية، يمكن أن تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية محتملة ما يلي: عسر الهضم، غثيان، قيء، نوبة قلبية بعد انقطاع الطمث.

وتزداد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث، كما تشمل أعراض النوبة القلبية بعد انقطاع الطمث: ألمًا أو إزعاجًا في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة سريعًا أو عدم انتظام ضربات القلب، ألم شديد في الصدر، تعرق بدون نشاط.