إطلالات اليوم: صبا مبارك جذابة.. وداليا مصطفى كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هنا الزاهد:

طلت الفنانة هنا الزاهد ببدلة باللون البينك، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

داليا مصطفى:

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بتيشرت باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

لقاء الخميسي:

كما تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان باللون الباستاج، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

صبا مبارك:

وارتدت الفنانة صبا مبارك فستان كت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ناهد السباعي:

أيضاً ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان كت باللوني البيبي بلو والأسود، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.