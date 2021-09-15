نصائح للتعامل مع الأطفال حديثي الولادة: «بلاش سهر والمخدات ممنوعة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحلم باليوم الذي تضم فيه طفلها إلى صدرها، تحضر كل سبل الراحة الممكنة له، تجهز سريرها حتى ينام إلى جوارها، لترعاه وتهتم بأموره وتلبي احتياجاته حين يبكي أو يشعر بالتعب، وهناك بعض الأمهات يعتمدن على وضع سرير آخر صغير مخصص للأطفال، إلى جوار سريرها ليكون تحت أنظارها، ويسهل عليه متابعة رضيعها.

تحذيرات للأمهات

تتساءل كثير من الأمهات عن السن المناسب، لفصل الأم عن طفلها أثناء النوم، وهو ما أوضحته الدكتورة سارة تيسير، أخصائي طب الأطفال، خلال استضافتها في برنامج «ماما دوت أم»، فضلًا عن تقديم بعض النصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال حديثي الولادة، إذ قالت: «أول سنة مينفعش الطفل يبقى في أوضة منفصلة، في حاجة اسمها الموت المفاجئ للأطفال، لازم يكون عيني عليه، ممنوع المخدات على السرير، في أول سنة لازم يكون في نفس الأوضة، بس مش في نفس السرير، لأن ممكن الأم تتقلب عليه، أو تحط إيديها فتكتم نفسه».

متى يفصل الطفل عن أمه وقت النوم؟

عن السن الذي تبدأ فيه الأم، إبعاد طفلها عن سريرها، ليعتاد النوم بمفرده، قالت أخصائي طب الأطفال: «كل شهر بنبعد السرير شوية، لحد من 6 إلى 9 أشهر، بيبقى في نفس الأوضة، وبعد سنة بينفصل عن غرفة الأم».

وفيما يخص نوم الطفل على ظهره في بداية ولادته، أوضحت سارة: «الطفل لما بينام على ظهره، الراس بتبقى طرية جدا، وبتعمل حاجة اسمها زي البوكس كده، ومبططة، الأصح ينام على جنبه، ويتقلب يمين وشمال، عشان راسه تتكون وتاخد الشكل الطبيعي، مع شدة ملاحظته».

نصائح للأمهات: بلاش سهر

تتقلب حياة الطفل بعد بلوغه الشهر السادس، خاصة في توقيتات النوم، بحسب أخصائي طب الأطفال، التي أشارت إلى أن «هذه الفترة مهمة في مرحلة النمو، قد تختلف الرضاعة الطبيعية، والنوم بيتغير بعد الروتين، وبيبدأ في المرحلة دي يتعلم يحبي، وهرمون النوم شغال طول الوقت».

ووجهت سارة تيسير، نصائح للأمهات، قائلة: «بلاش سهر باليل لإن هرمون النمو بيزداد فترة المساء، هيبدأ ينام بشكل منتظم بعد الشهر السادس، نتيجة للعامل الوراثي، وبعد 4 سنوات يبدأ في النوم بانتظام مثل الكبار، بالإضافة للنوم فترة القيلولة، حتى يستطع مواصلة اليوم».