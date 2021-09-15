الامارات | وفاة «رامي دنجوان» أقدم مغني راب في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «رامي دنجوان» أقدم مغني راب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الحزن يعيشها جمهور موسيقى الراب في مصر، بعد إعلان وفاة المغني رامي عبد النبي، والشهير بـ«رامي دنجوان»، الذي يعد من أقدم مقدمي فن الراب في مصر.

وأعلن مغني الراب محمد أسامة خبر وفاة صديقه رامي دنجوان، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إذ نشر صورة للأخير معلقًا: «الرابر رامي دنجوان مات النهاردة.. مع السلامة يا صاحبي وصوتك باقي.. ادعوله بالرحمة».

وكشف ألبير صابر، أحد أصدقاء «دنجوان» لصحيفة«الوطن»، أن «دنجوان» مر بظروف قاسية في حياته، أدخلته في كثير من الأحيان في حالة من الاكتئاب، ما جعله يتوقف لفترة عن إنتاج الموسيقى وأغاني الراب، على الرغم من تحقيقه شهرة كبيرة بعد فترة ثورة يناير بسبب أغانيه المعبرة عن حال الكثير من الشباب في هذه الفترة.

وفي يوليو الماضي، نشر مغني الراب محمد أسامة، منشورا عبر «فيس بوك»، أعلن فيه دخول رامي دنجوان العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة، مطالبًا جمهوره الدعاء له بالشفاء حتى يعودا للغناء معًا مجددًا.

أطلق رامي دنجوان العديد من الأغاني الشبابية المٌعبرة عن الشباب ومشكلاتهم الاجتماعية من بينها «عالم تالت، كلام كبار، خصلة بيضا، الغول، أحلام مؤجلة، بلد العجايب »، بينما أشهر أغانيه «ضد الحكومة» التي أطلقها خلال ثورة يناير مهاجمًا الوضع السياسي وقتها.

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