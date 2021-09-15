تفاصيل «لوك» نرمين الفقي الجديد.. ملكة جمال فوق العادة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كعادة الفنانة نرمين الفقي، في كل مرة تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة، تلفت إليها الأنظار المعجبة بجمالها ورشاقتها، التي حافظت عليها على مر سنوات طويلة، حيث ظهرت في آخر حفل حضرته، لتكريمها من مجلة «دير جيست»، مثل ملكات الجمال، بحسب ما وصفها جمهورها، إذ ارتدت فستانا مختلفا واستايل جديد عليها.

تفاصيل لوك نرمين الفقي في حفل دير جيست

خضعت نرمين الفقي، لجلسة تصوير قبل الحفل، أبرزت خلالها الفتسان والميكاب وتفاصيل تصفيف شعرها، وجاء الفستان من بيت أزياء أيمن لحموني، الذي احتفى به أيضا، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنسجرام».

الفستان كان لافتا للنظر، فقد استخدم التل المنفوش في عمل كرانيش واسعة من أسفل الفستان، الذي كان ماكسيا، أما من أعلى فكان شفافا -عدا منطقة الصدر-، ومزين بالترتر والفصوص، وله كتفا واحدا من نفس تطريز الفستان، وهو من اللون الأزرق الجنزاري، مع قليل من الرمادي.

تسريحة شعر نرمين الفقي

اختارت نرمين الفقي، تسريحة شعر بسيطة عبارة عن ذيل حصان مرتفع، مع عمل بومبيه، وتركت قصة بسيطة ويفي تزين وجهها، أما الماكياج فكان بأنامل آدم عمر، إذ لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها الثنائي، بالإضافة إلى سامح حنفي.

وحازت الفنانة نرمين الفقي على جائزة التميز والإبداع من دير جيست، على دورها في مسلسل «النمر».

نرمين الفقي في الساحل

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، قبل حفل دير جيست، كان في الساحل الشمالي، وهي مرتدية كاش مايو من اللون الأسود، وتلعب الطاولة مع إحدى صديقاتها على البحر، وهي الصورة التي حازت إعجاب الجماهير، حيث تعتاد على نشر صورها دوما عبر منصات السوشيال ميديا، ومشاركة جمهورها بلقطات وصور من حياتها الشخصية.