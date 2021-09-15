شبيهة «هنادي مهنا»: «مش مقتنعة إني شبهها والكل بيقولي إني نسختها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عُرفت الفنانة هنادي مهنا، بابتسامتها وضحكتها التي لفتت الأنظار إليها، منذ ظهورها للمرة الأولى على شاشات التليفزيون، وسط تساؤلات عن هويتها، إذ لم يكن يعلم كثيرين حينها، أنها ابنة الموسيقار هاني مهنا، لكن حضورها ظل عالقا في أذهان الجمهور، بسبب صوتها العذب أثناء دندنتها وغنائها للأغاني الأجنبية والعربية، قبل دخولها عالم التمثيل وتميزها فيه، حتى أصبحت ضمن النجمات المفضلات لدى فئات واسعة من الجماهير، خاصة الفتيات اللاتي يحاولن البحث في ملامحهن على نقاط تشابه معها.

وبالفعل قد تتطابق ملامح المشاهير مع متابعهيم، سواء في العيون أو لون البشرة، وأحيانا الصوت، حتى إن لم يكن هناك أي رابط قرابة يجمع بينهم، لنقف أمام حقيقة المثل الشعبي المتداول على مدار أجيال متعاقبة «يخلق من الشبه أربعين».

شبيهة هنادي مهنا

لم تكن تعلم الفتاة العشرينية إلهام دياب، طبيعة الشبه الذي جمع بينها، وبين الفنانة هنادي مهنا، حتى جاءت العديد من التعليقات من أسرتها والأصدقاء المحيطين بها، خاصة بعد ظهور الفنانة الشابة في مسلسل «زلزال» للفنان محمد رمضان، الذي عُرض في رمضان 2019، إذ شاركت خلاله في دور«حبيبته أمل»، الذي منعها والدها من الزواج منه.

إلهام مش مقتنعة

«شبه أمل حبيبة محمد رمضان في زلزال»، عبارة بدأت بها إلهام دياب، 24 عاما، من المحلة الكبرى، حديثها لـ«هن»، قائلة: «من وقت ظهور هنادي مهنا في مسلسل زلزال، ولقيت قريبتي بتقولي إنتي شبه حبيبة زلزال، مكنتش فاكره اسمها، ولا كنت بتفرج على المسلسل وقتها، ولما شوفته عرفت هي تقصد مين، مش مقتنعة إني شبهها مع العلم الكل بيقولي إني نسختها».

لم تلتفت الفتاة العشرينية، لكلام البعض وتشبيهها بالفنانة هنادي مهنا، حتى تلك اللحظة التي رأتها خبير تجميل أثناء وضعها مساحيق التجميل: «أول مرة روحت للميك أب أرتيست، قالتلي أنتي شبه هنادي مهنا أوي، إزاي مش واخدة بالك من الشبه ده».

نسخة منها وكأنك توأمها

تعليقات عديدة تلقتها «إلهام» بعد مشاركة صورها داخل إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات، تشير إلى التشابه الكبير بينها وبين الفنانة هنادي مهنا: «نسخة منها يا سبحان الله»، «يخلق من الشبه أربعين فعلًا»، «أنتي نسخة منها»، «كإنكوا شخص واحد»، «يا خبر ما شاء الله، ده أنتي أختها التوأم»، «أنا قولت إيه ده، هي هنادي مهنا اتحجبت، وبعدين قريت قولت إزاي شبهها جدا وأنتي أحلي»، «يا نهاري، والله أنا كنت فاكرة أن حد لبسها حجاب فوتوشوب».