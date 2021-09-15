«خدي اللقاح».. طبيب يحذر من خطورة «كورونا» على الحوامل: يسبب الإجهاض

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يتوقف الحديث عن فيروس كورونا المستجد، خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية، ظهور تحورات جديدة بين الحين والآخر، وتزايد خطورته بمرور الوقت، حتى أصبح تلقي اللقاح حتميا، خاصة على كُبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، أو اللاتي تخطط منهن للحمل.

ورغم التأكيدات المتكررة بضرورة تلقي اللقاحات للحماية من الإصابة بالعدوى، إلا أن هناك العديد من السيدات اللاتي تخشى تلقيه خلال فترات الحمل والرضاعة، أو حتى مع التخطيط للحمل مستقبلًا.

هل اللقاح خطر على الحوامل والمرضعات؟

وفقًا لما ذكره الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، فإن أحدث الدراسات التي أجرتها الكلية الملكية للنساء والتوليد بإنجلترا، فإن اللقاحات لا تمثل خطورة على الإطلاق على الحوامل والمرضعات، أو اللاتي يخططن للحمل: «الست الحامل التطعيم أمان ليها بعد 3 شهور».

وأشار الطبيب، إلى ضرورة استشارة الطبيب الخاص قبل الحصول على اللقاح، موضحًا أن جميع أنواع التطعيمات المتوفرة لا يوجد بها أي ضرر على الحوامل، وأنها ضرورية لهن، لكبار السن، أو اللاتي يعانين من الأمراض المزمنة أو البدانة.

وعن فئة السيدات المرضعات، أوضح استشاري النساء والتوليد خلال تصريحاته لـ«هُن»، أن التطعيم أمن للغاية لهن، كما أنه لا يشكل خطورة على اللائي يخططن للحمل خلال الفترة المقبلة.

خطورة كورونا ومتحوراته على الحوامل

نصح الدكتور عمرو حسن، بضرورة تلقي اللقاح، لتفادي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو متحوراته، موضحا أن الفيروس لا يتسبب في حدوث تشوهات للجنين، لكنه يؤدي إلى احتمالية الإجهاض، أو حتى الولادة المبكرة، مؤكدا أن السيدات اللاتي أصيبت بكورونا من قبل، اكتسبن أجسام مضادة، ويمكنهم الحمل بأمان.