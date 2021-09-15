استعدادا للدراسة.. نصائح ذهبية لتجهيز بوكس غداء صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يعد موسم العودة للمدارس وقتا مثاليا لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة حول إعداد وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال. وبما أن الطلاب يتناولون وجبتين يوميا خلال الدوام المدرسي، أصبح توفير وجبة طعام صحية من الأولويات، التي تقع على عاتق الوالدين.

إن اتباع نظام غذائي جيد أمر هام لنمو طفلك؛ لكونه يُبعد خطر الإصابة بالمشاكل الصحية كالسمنة ونقص الوزن ونقص الفيتامينات وتسوس الأسنان والحساسية وغيرها من الأمراض. كما أن النظام الغذائي الصحي يساعد أيضا في تطوّر المخ ووظائفه، بالإضافة إلى دعم الجهاز المناعي.

إن الالتزام بالعادات الغذائية الجيدة في سن مبكرة يساعد الأطفال على الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحة جيدة طوال حياتهم.

من جهتها قدمت آنا كارولينا كورسي بيريرا، مديرة اللياقة لدى فيتنس فيرست أهم النصائح لتحضير صندوق غذاء صحي للأطفال في فترة المدرسة؛ إذ يجب أن يحتوي على ثلاثة من أهم العناصر الغذائية وهي:

الكربوهيدارات المعقدة – يحتاج الأطفال لطاقة عالية من أجل التركيز، ووجبة صحية من الكربوهيدرات ستساعدهم في استيعاب دروسهم وممارسة الأنشطة الخارجية.

· يعد الخبز المصنوع من حبوب القمح الكاملة و المعكرونة والأرز البني والفشار من الخيارات الجيدة.

البروتين: يعد الحليب ومنتجات الألبان مصدرا مهما للبروتين. من المهم أن يستهلك الأطفال الحليب كامل الدسم؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر مقارنة بالبدائل قليلة الدسم. يحتوي الحليب كامل الدسم أيضا على نسبة عالية من فيتامين "د"، والذي قد يفقد مع بدائل قليلة الدسم بسبب مرحلة المعالجة.

· أمثلة على المأكولات الغنية بالبروتين: الجبن والبيض واللبنة ولحم الديك الرومي وصدور الدجاج، جميعها مهمة لنمو صحي.

الدهون الصحية - ليست جميع الدهون مفيدة، لكن الدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة تساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (الفيتامينات A وD وE و(K ومضادات الأكسدة. الدهون الصحية مسؤولة أيضا عن بنية خلايا الجسم. تعتبر الدهون، التي تحتوي على أوميجا 3، وهي نوع من الدهون غير المشبعة، مهمة لوظائف الأعصاب والدماغ والقلب.

· أمثلة على الدهون الصحية – الأفوكادو وزبدة الفول السوداني والسلمون والمكسرات والحبوب، التي تحتوي على دهون صحية غير مشبعة.

مأكولات ينصح بتجنبها:

· الأطعمة المصنعة والمعبأة مسبقا: رغم أنها خيار أسرع وأسهل بكثير، لكن هذه الأطعمة تحتوي على كمية ضارة من السكريات والصوديوم والدهون غير الصحية.

· السكريات البسيطة: توجد السكريات البسيطة في المشروبات الغازية والحلويات وتساهم جميعها في المشاكل الصحية؛ إذ ترتبط السمنة وأمراض القلب بالإفراط في تناول السكريات البسيطة.

· الدهون المشبعة والمتحوّلة: تحتوي الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة الجاهزة مثل رقائق البطاطس والكعك وغيرها على نسب عالية من الدهون المشبعة والمتحوّلة، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

· السعرات الحرارية الفارغة: تعتبر السعرات الحرارية، التي توفر قيمة غذائية قليلة أو معدومة من السعرات الحرارية الفارغة. تحتوي معظم الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة الحلوة مثل الآيس كريم والحلويات وما إلى ذلك على سعرات حرارية فارغة.