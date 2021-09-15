وصفات منزلية لتنظيف السجاد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال بيرند جلاسل عضو الرابطة الألمانية لمنتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل، إنه يمكن تنظيف السجاد بواسطة بعض الوصفات المنزلية مثل الصودا؛ حيث إنها تُزيل البقع وتقضي على الروائح، كما يمكنها أيضا تجديد اللون.

وأضاف عضو الرابطة الألمانية لمنتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أن الصابون الصفراوي يعد سلاحا فعالا لإزالة بقع القهوة، بينما يمكن التخلص من بقع الفاكهة بواسطة قرص تنظيف أسنان مُذاب.

ويساعد منظف الألوان على إزالة البقع المحتوية على البروتين وأوساخ الشوارع، في حين يمكن التخلص من بقع الشحوم والزيوت الحديثة بواسطة منظف الصحون.