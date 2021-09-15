طريقة عمل المكرونة في المنزل بوصفات مختلفة.. «باستا وبالجمبري والقواقع»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المكرونة من أكثر المعجنات التي يفضلها كثير من الناس، سواء الكبار أو الشباب أو الأطفال، إذ تتمتع بمذاق طيب وشهي، ويمكن إعدادها من خلال العديد من الوصفات والطرق، كالباستا المقرمشة الشهية، وبالجمبري وبالقواقع والروزماري.

ويُقدم «هن» لربات المنازل طرق مختلفة لعمل المكرونة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الباستا المقرمشة

مقادير الباستا المقرمشة

ماء.

4 أكواب باستا.

زيت ملعقة كبيرة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة مسحوق الثوم.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة شاي.

مسحوق الفلفل الحار.

فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة زيت للقلي.

1/4 كوب دقيق.

طريقة عمل الباستا المقرمشة

- سلق المكرونة في حلة.

- ضيفي الماء والملح والزيت، بعد أن يبدأ الماء في الغليان.

- نضيف المكرونة بعد أن تسلق جيدا، لا نتركها تسلق حتى تصبح معجنة للغاية.

- نقوم بتصفيتها وسكب الماء البارد عليها، بعد أن تجف من الماء، نضيف إليها الدقيق، ثم نرملها به جيدا.

- في مقلاة عميقة نضيف الزيت، بعد أن يحمى الزيت نضيف المكرونة، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي غامق.

- نضعها فوق منديل ورقي.

- في وعاء صغير نمزج كل التوابل مع بعضها البعض جيدا.

- في الأخير نسكبها على المكرونة المقلية، وهي ساخنة حتى تتشرب التوابل.

- نقدمها بالصحة والعافية.

مكرونة بالقواقع والروزماري

مقادير المكرونة بالقواقع والروزماري

1/2 كيلو مكرونة قواقع.

1/4 كيلو من شرائح الزيتون الأخضر.

كوب من الصلصة.

ثوم مهروس ناعم.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

رشة من الملح وقليل من الفلفل الأسود.

كزبرة وروزماري.

زعتر.

طريقة التحضير المكرونة بالقواقع والروزماري

- نسلق المكرونة في ماء وملح.

- نضع الزبدة في طاسة على النار، ونضيف الثوم وصلصة الطماطم وشرائح الزيتون، وتترك من أجل التسبيك.

- نضيف الكزبرة والزعتر والروزماري ونتركهم قليلا.

- نضيف إليهم المكرونة المسلوقة ونقلبهم جيدا ونقدمها.

مكرونة بالجمبري

مقادير المكرونة بالجمبري

مكرونة.

جمبري.

بصل.

ثوم.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل.

أعشاب.

كريمة لباني.

زيت ذرة.

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

- اسلقي المكرونة أولا، وصفيها من الماء.

- شوحي الجمبري بالزيت.

- افرمي الثوم والبصل، ثم شوحيهما في الزيت، مع الأعشاب.

- ضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني، وقلبيهم قليلا على النار، ثم قدميها.