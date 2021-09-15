تمارين «الكارديو».. أسرع طريقة للحصول على قوام رياضي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعتبر تمارين «الكارديو cardio» من الحلول السريعة التي يبحث عنها الجميع لتقسيم العضلات للتخلص من الكرش بممارسة الرياضة، ويمكن الاعتماد عليها فهي مجموعة من تمارين اللياقة البدنية، وتستهدف بذل مجهود كبير وزيادة ضربات القلب لتصل عضلات الجسم إلى أقصى جهود ممكن أن يبذل في سبيل خسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم وبناء كتلة عضلية كثيفة تدعم أجهزة الجسم وتقوي العضلات.

ما هي تمارين الكارديو؟

بحسب موقع «meritagemed» لا تعتبر تمارين الكارديو من التمارين المرهقة أو التي تحتاج إلى الوقت للتعلم، وتستغرق الجلسة المنزلية حوالي 30 دقيقة بإمكانها أن تساعدك في التخلص من الكرش والتمتع بقوام رياضي ممشوق، بجانب أنها تساعد في إنقاص الوزن بصورة فعالة عن طريق حركة العضلات كما تساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، من خلال بذل مجهود عالي لزيادة نبضات القلب وبالتالي فقدان الوزن الزائد بالجسم.

أهمية تمارين الكارديو بعد الجيم

ويرتبط هذا النوع بشكل كبير مع تمارين رفع الأثقال أو الحديد لحاجة ممارسة هذا النوع من الرياضة في التخلص من الدهون والكرش، ويمكن القول إن تمارين الكارديو بعد الحديد ذات فائدة كبرى للتخلص من الدهون المتراكمة وبناء كتلة عضلية قوية ومتينة بالجسم، وهناك 3 فوائد لتمارين الكارديو، فبالإضافة إلى أنها تساعد على بناء العضلات وتكوين أكبر كتلة عضلية ممكنة بالجسم.

تساهم في تقسيم العضلات

يرغب الجميع في ظهور العضلات بشكل مقسم، وهي غاية منشودة لدى الشباب لذا تعد هذه التمارين مهمة جدا للحصول على الشكل اللازم للعضلات بطريقة جيدة فهي تسهم بدورها في جعل عملية الانتقال من مرحلة التضخيم والتكتلات الدهنية إلى مرحلة التقطيع أكثر سهولة على عضلات وأجهزة الجسم، كما تؤدي تمارين الكارديو دورا فعالا في تحسين عملية تعافي العضلات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين عملية استقبال الجسم للغداء وسرعة هضمه.