الفيتامينات.. سر صحة وجمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أن الفيتامينات تعد سر صحة وجمال الشعر؛ حيث إنها تساعد على نمو الشعر وتعمل على تقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن الشعر يحتاج إلى هذه الفيتامينات:

- يعزز فيتامين A نمو الخلايا وينظم إنتاج الدهون ويعزز فروة الرأس الصحية.

- فيتامين B3 (النياسين) يمد الشعر بالأكسجين ويمنع تساقط الشعر الدائري.

- فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك) يحمي الشعر من الشيب.

- فيتامين B9 (حمض الفوليك) يعزز تجديد الخلايا ويعمل ضد تساقط الشعر ويجعله لينا.

- فيتامين B12 له تأثير إيجابي على نمو الشعر.

- فيتامين C (حمض الأسكوربيك) يحفز تكوين الكولاجين ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية الشعر من الأضرار البيئية.

- فيتامين D يدعم نمو الشعر الصحي.

- يقوي فيتامين E جذور الشعر ويمنع الضرر الناجم عن التأثيرات البيئية.

- فيتامين H (البيوتين) يساعد في تحويل الطاقة ويقوي الشعر.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن إمداد الشعر بهذه الفيتامينات المهمة لصحته وجماله من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه. كما يمكن تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.