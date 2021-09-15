منها الكرنب.. خضراوات ورقية مهمة احرصي على تناولها يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي الخضراوات الورقية على فيتامينات ومعادن متنوعة، بالإضافة إلى الألياف، ما يجعلها مغذية للغاية ومنخفضة السعرات الحرارية.

من المعروف أن الخضروات الورقية من المواد الطبيعية المفيدة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الغنية لجسم الإنسان، كما أنها تحتوي على ألياف كثيرة ومنخفضة السعرات الحرارية، لذلك فهي من الأطعمة التي يجب الحرص دائمًا في تناولها باستمرار، لكن ما أكثر الأنواع التي يجب تناولها.

بحسب ما ذكره موقع «Only My Health»، الذي ذكر مجموعة من الخضروات الورقية الغنية بالعديد من العناصر التي يمكن تناولها بكثرة لأنها تحمي الجسم من الأمراض.

الكرنب

من أكثر الخضروات الورفية التي يجب تناولها، سواء مسلوق أو نيء، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم، إذ أنه كوب واحد من الكرنب النيء يمنح الجسم 6 أضعاف فيتامين K من النظام الغذائي، وضعفي فيتامين A ، وأيضًا كمية كبيرة من فيتامين C،ومضادات الأكسدة، التي تساعد في منع الأمراض الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

أوراق البنجر

البنجر من المواد الطبيعية المفيدة للصحة، لأن أوراقه غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والألياف، وأيضا غنية بفيتامين A وK ومضادات الأكسدة، كما يقلل تناول أوراق البنجر من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

الملفوف

تناول الملفوف النيء يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحديدًا سرطان المريء، كما أنه يحسن من صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي.

أوراق الجرجير

يمكن استخدام أوراق الجرجير كعلاج عشبي لفترة طويلة، لأن الجرجير يعزز من استهداف الخلايا الجذعية السرطانية ويبطئ تكاثر الخلايا السرطانية، فيمكن إضافته للنظام الغذائي اليومي، وللتخلص من نكهته المرة يمكن إضافة بعض الملح أو البهارات الأساسية.

السبانخ

السبانخ مصدر غني بالعناصر الغذائية والمعادن التي تحسن الصحة، ويمكن أن تحسن السبانخ من إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم ويقلل من عيوب الأنبوب العصبي، ويمتلئ بحمض الفوليك وهو مفيد للوقاية من العديد من الحالات الصحية، وعادة ما ينصح الخبراء بتناول السبانخ النيئة مرة واحدة في اليوم لتحسين الصحة وللوقاية من العديد من الحالات المرضية.