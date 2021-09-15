توقعات الأبراج اليوم 15-9-2021: فترة سعيدة لـ الجوزاء.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope"، نستعرضها لكم خلال الصفحات التالية.

برج الحمل:

تشعر هذه الفترة أنك بذلت مجهوداً كبير في علاقتك مع شريك حياتك.

برج الثور:

الفترة الماضية تعبت كثيراً في حياتك العملية، لقد حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك.

برج الجوزاء:

اليوم هو بشرة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك، فكن مستعداً.

برج السرطان:

هذه أفضل لحظة للتخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.

برج اﻷسد:

هذه الفترة ستجني فيها الكثير من اﻷموال، فكن مستعداً.

برج العذراء:

تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع أصدقائك.

برج الميزان:

أنت بحاجة هذه الفترة إلى البحث عن المال.

برج العقرب:

أنت بحاجة إلى الراحة هذه الفترة، لقد بذلت مجهوداً كبيرا في حياتك العاطفية.

برج القوس:

حيات العاطفية الفترة القادمة ستكون في أحسن حالاتها.

برج الجدي:

الفترة القادمة ستشعر فيها بالقليل من العزلة، فحاول أن لا تستسلم لذلك.

برج الدلو:

الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد.

برج الحوت:

يجب عليك أن تعيد علاقتك بأصدقائك مرة أخرى.