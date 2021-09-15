توقعات الأبراج اليوم 15-9-2021: فترة سعيدة لـ الجوزاء.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope"، نستعرضها لكم خلال الصفحات التالية.
برج الحمل:
تشعر هذه الفترة أنك بذلت مجهوداً كبير في علاقتك مع شريك حياتك.
برج الثور:
الفترة الماضية تعبت كثيراً في حياتك العملية، لقد حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك.
برج الجوزاء:
اليوم هو بشرة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك، فكن مستعداً.
برج السرطان:
هذه أفضل لحظة للتخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.
برج اﻷسد:
هذه الفترة ستجني فيها الكثير من اﻷموال، فكن مستعداً.
برج العذراء:
تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع أصدقائك.
برج الميزان:
أنت بحاجة هذه الفترة إلى البحث عن المال.
برج العقرب:
أنت بحاجة إلى الراحة هذه الفترة، لقد بذلت مجهوداً كبيرا في حياتك العاطفية.
برج القوس:
حيات العاطفية الفترة القادمة ستكون في أحسن حالاتها.
برج الجدي:
الفترة القادمة ستشعر فيها بالقليل من العزلة، فحاول أن لا تستسلم لذلك.
برج الدلو:
الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد.
برج الحوت:
يجب عليك أن تعيد علاقتك بأصدقائك مرة أخرى.